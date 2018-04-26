Воронежские бабушки пели песни о войне прямо на улицах города
Флешмоб в честь Дня Победы продлится вплоть до 8 мая.
Флешмоб в честь Дня Победы продлится вплоть до 8 мая.
Песни о войне в исполнении пенсионеров — такой флешмоб ко Дню Победы начали волонтёры серебряного возраста Советского района. Средний возраст исполнителей 73 года. У каждого на одежде отличительный знак — георгиевская ленточка.
Поначалу, почти 30 человек стоят в разных уголках улицы, якобы просто пришли поболтать. Уже после неожиданно собираются в одном месте и начинают петь. Первой площадкой для такого внезапного концерта стала остановка «Улица Домостроителей».
Изначально планировали исполнить одну песню. Но в процессе решили, что этого мало. Спели «Катюшу», «Смуглянку» и «День Победы». И привлекли внимание проходящих мимо воронежцев и пассажиров маршруток.
Само слово «флешмоб» для пенсионеров, говорят, было в новинку. Поэтому пришлось его записывать и запоминать. Следующее выступление в пятницу, 27 апреля, проведут в «Танаисе». Вплоть до 8 мая внезапно исполнять песни пенсионеры будут ещё 5 раз.
— Наше поколение, оно всегда пело, вело активный образ жизни. И мы тоже собрались при соцзащите активные бабушки, можно сказать. И всегда мы стараемся сделать приятное люди. А приятное — это песни. Песни — это здоровье, — рассказала волонтёр Тамара Нагаевская.
— Бодрость души, поднятие. Люди идут, улыбаются. Всем хочется праздника. Всё помнят многие, чтобы не забывали. Это волнительно, понимаете. Это очень хорошо, — пояснила волонтёр Любовь Барсукова.