Воронежские бабушки пели песни о войне прямо на улицах города

Источник: Вести - Воронеж

Песни о войне в исполнении пенсионеров — такой флешмоб ко Дню Победы начали волонтёры серебряного возраста Советского района. Средний возраст исполнителей 73 года. У каждого на одежде отличительный знак — георгиевская ленточка.

Поначалу, почти 30 человек стоят в разных уголках улицы, якобы просто пришли поболтать. Уже после неожиданно собираются в одном месте и начинают петь. Первой площадкой для такого внезапного концерта стала остановка «Улица Домостроителей».

Изначально планировали исполнить одну песню. Но в процессе решили, что этого мало. Спели «Катюшу», «Смуглянку» и «День Победы». И привлекли внимание проходящих мимо воронежцев и пассажиров маршруток.

Само слово «флешмоб» для пенсионеров, говорят, было в новинку. Поэтому пришлось его записывать и запоминать. Следующее выступление в пятницу, 27 апреля, проведут в «Танаисе». Вплоть до 8 мая внезапно исполнять песни пенсионеры будут ещё 5 раз.

— Наше поколение, оно всегда пело, вело активный образ жизни. И мы тоже собрались при соцзащите активные бабушки, можно сказать. И всегда мы стараемся сделать приятное люди. А приятное — это песни. Песни — это здоровье, — рассказала волонтёр Тамара Нагаевская.