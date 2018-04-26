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18:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Росстат подсчитал цену пикника с шашлыком в Воронежской области

По сравнению с прошлым сезоном набор продуктов почти не подорожал.

Стоимость набора продуктов на четырех человек для пикника с шашлыком в Воронежской области составляет 1907 рублей 85 копеек. По сравнению с 2017 годом набор подорожал несущественно — на 24 копейки. Такую информацию опубликовал Клуб деловой журналистики при Росстате в среду, 25 апреля.

По данным Росстата, воронежский пикник дешевле среднероссийского. По стоимости шашлычного набора Воронежская область находится на 55 месте среди 85 регионов РФ. Средняя цена майского пикника с шашлыками по стране составляет 2020 рублей 53 копейки. Это на 31 копейку больше, чем год назад.

Статистики включили в состав набора для пикника 1,3 кг свинины, столько же куриных окороков, по 400 г пшеничного и ржаного хлеба, 1 кг картофеля, по 800 г огурцов и помидоров, 300 г репчатого лука, по 500 г майонеза и кетчупа. Из напитков Росстат посчитал цену 0,5 л водки, 0,7 л вина, 1,5 л пива и по 1 л сока, газированной и негазированной минеральной воды. В расчет брали цены марта 2018 года.

За год из указанного набора сильнее всего подорожал картофель. В среднем по стране его цена выросла на 23%. Среди алкоголя больше всего подорожало пиво — на 3,4%. При этом сам шашлык обойдется россиянам дешевле. Цена свинины за год снизилась на 2,8%, куриных окороков — на 4,7%.

Дороже всего весенний пикник в Чукотском автономном округе. Там стоимость продуктового набора составляет 3667 рублей. Самым бюджетным станет пикник в Чеченской республике — 785 рублей, однако для этого региона, а также для Ингушетии статистики рассчитывали стоимость пикника без алкоголя. Пикник с алкоголем дешевле всего обойдется жителям Омской области — 1684 рубля.

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