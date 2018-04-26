В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его

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Как рассказали в милиции, школьник решил таким образом «проучить» педагога — тот ранее сообщил родителям нескольких старшеклассниц, что их дочери курят.

«Молодой человек посещал профильные форумы и знал, как получить чужую персональную информацию. Для того, чтобы убедить педагога установить вредоносное программное обеспечение на компьютер, он разыграл настоящее представление, — отметили в УВД. — Школьник под видом девушки создал фейковую страницу в соцсетях. Затем с этой страницы он “познакомился” с будущим объектом шантажа. Чтобы избежать ответственности на случай, если что-то пойдет не так или жертва обратится в милицию, злоумышленник использовал все самые современные системы анонимности».

По истечении какого-то времени переписки «девушка» предложила по ссылке установить программу-плеер, которая якобы очень качественно воспроизводит любую музыку. Молодой педагог воспользовался предоставленной возможностью, а спустя некоторое время написал, что плеер установился, но музыку он почему-то не находит и не проигрывает. На это «девушка» удивилась и предположила, что у него неверные сетевые настройки и скинула ему другие, подсказала, как их заменить. После того, как мужчина перенастроил компьютер, школьник получил доступ к его странице в соцсети и стал изучать и копировать всю переписку.

Затем так называемая новая знакомая соцпедагога начала шантажировать его. «Школьник с фейковой страницы пригрозил, что сделает достоянием коллектива и учащихся школы всю переписку мужчины в соцсетях, если тот публично не извинится перед всеми ребятами и не перестанет рассказывать о проштрафившихся школьниках их родителям. Педагогу не осталось иного выхода, как обратиться в милицию. Пока злоумышленник шантажом вынуждал принести извинения, оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома установили его личность и задокументировали противоправные действия», — рассказали в милиции.