Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Звезда «Ворониных» о тяжелой болезни: Не сдамся
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Фото сына Полищук вызвало вопросы у поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Только один вид шоколада полезен для здоровья - ученые
10 ежедневных привычек, вызывающих рак
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
15:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

Как рассказали в милиции, школьник решил таким образом «проучить» педагога — тот ранее сообщил родителям нескольких старшеклассниц, что их дочери курят.

«Молодой человек посещал профильные форумы и знал, как получить чужую персональную информацию. Для того, чтобы убедить педагога установить вредоносное программное обеспечение на компьютер, он разыграл настоящее представление, — отметили в УВД. — Школьник под видом девушки создал фейковую страницу в соцсетях. Затем с этой страницы он “познакомился” с будущим объектом шантажа. Чтобы избежать ответственности на случай, если что-то пойдет не так или жертва обратится в милицию, злоумышленник использовал все самые современные системы анонимности».

По истечении какого-то времени переписки «девушка» предложила по ссылке установить программу-плеер, которая якобы очень качественно воспроизводит любую музыку. Молодой педагог воспользовался предоставленной возможностью, а спустя некоторое время написал, что плеер установился, но музыку он почему-то не находит и не проигрывает. На это «девушка» удивилась и предположила, что у него неверные сетевые настройки и скинула ему другие, подсказала, как их заменить. После того, как мужчина перенастроил компьютер, школьник получил доступ к его странице в соцсети и стал изучать и копировать всю переписку.

Затем так называемая новая знакомая соцпедагога начала шантажировать его. «Школьник с фейковой страницы пригрозил, что сделает достоянием коллектива и учащихся школы всю переписку мужчины в соцсетях, если тот публично не извинится перед всеми ребятами и не перестанет рассказывать о проштрафившихся школьниках их родителям. Педагогу не осталось иного выхода, как обратиться в милицию. Пока злоумышленник шантажом вынуждал принести извинения, оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома установили его личность и задокументировали противоправные действия», — рассказали в милиции.

На подростка заведено уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности). Ее санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

Все новости региона
 В Могилеве бобер решил поселиться в городе
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
Что интересного «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Новый флешмоб: как бы выглядели птицы без крыльев (фото)
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Выгребная яма: остров Боракай закрыт из-за экологических проблем
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь