В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Как рассказали в милиции, школьник решил таким образом «проучить» педагога — тот ранее сообщил родителям нескольких старшеклассниц, что их дочери курят.
«Молодой человек посещал профильные форумы и знал, как получить чужую персональную информацию. Для того, чтобы убедить педагога установить вредоносное программное обеспечение на компьютер, он разыграл настоящее представление, — отметили в УВД. — Школьник под видом девушки создал фейковую страницу в соцсетях. Затем с этой страницы он “познакомился” с будущим объектом шантажа. Чтобы избежать ответственности на случай, если
По истечении
Затем так называемая новая знакомая соцпедагога начала шантажировать его. «Школьник с фейковой страницы пригрозил, что сделает достоянием коллектива и учащихся школы всю переписку мужчины в соцсетях, если тот публично не извинится перед всеми ребятами и не перестанет рассказывать о проштрафившихся школьниках их родителям. Педагогу не осталось иного выхода, как обратиться в милицию. Пока злоумышленник шантажом вынуждал принести извинения, оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома установили его личность и задокументировали противоправные действия», — рассказали в милиции.
На подростка заведено уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности). Ее санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.