Состояние волгоградских дорог взяли под контроль

По словам жителей этих двух районов, состояние дорог оценивается настолько плачевно, что в период дождей дороги просто проваливались.

На улице Тимирязево дорожное покрытие и вовсе, если можно так выразиться, отсутствует. Однако 10 лет назад своими личными финансовыми средствами жители 12 домов укладывали дорогу при помощи специальных организаций, после завершения работы коммунальщики не поспешили благоустроить территорию, ямы закапывали сами жильцы.

Несмотря на то, что до ЧМ-2018 осталось всего пару месяцев, в гостинице, расположенной на данной территории, выкуплены уже все номера, и если проблема не будет решена оперативно, то гостей города ожидает впечатляющий вид улицы.

В связи со сложившейся ситуацией равнодушия местных властей, Общероссийский Народный фронт будет делать запросы в администрацию для выяснения, какие именно организации проводили работы на данной дороге.

Еще одна проблема возникла у жильцов ЖК Комарово, из-за очень узкой дороги они в час пик попадают в пробку в своем собственном дворе. На дорожном покрытии много ям, а зимой оно просто не посыпается реагентами. « Пересвет-Юг» сейчас занимается решением данной проблемы.

Больше о проблемах дорог города вы можете узнать на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» — dorogi-onf. ru.