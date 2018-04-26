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15:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

В городе будет дождливо и прохладно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 54% 757 мм рт. ст. 5 м/с

Майские праздники в Северной столице будут дождливыми. Об этом рассказал главный синоптик Петербург Александр Колесов.

По словам эксперта, температура воздуха на ближайших выходных составит около 10 °C, 1 и 2 мая ожидаются кратковременные дожди. «Похолодание, которое произошло в последние 3 дня не должно пугать, — подчеркнул Колесов. — 10−12 градусов это норма для нас».

Напомним, ранее Александр Колесов пообещал, что лето в Северной столице будет «нормальным» — гораздо лучше, чем в предыдущие годы. Количество осадков уменьшится, и петербуржцы успеют насладиться теплыми солнечными деньками.

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