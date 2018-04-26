Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

Майские праздники в Северной столице будут дождливыми. Об этом рассказал главный синоптик Петербург Александр Колесов.

По словам эксперта, температура воздуха на ближайших выходных составит около 10 °C, 1 и 2 мая ожидаются кратковременные дожди. «Похолодание, которое произошло в последние 3 дня не должно пугать, — подчеркнул Колесов. — 10−12 градусов это норма для нас».