Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники
В городе будет дождливо и прохладно.
В городе будет дождливо и прохладно.
Майские праздники в Северной столице будут дождливыми. Об этом рассказал главный синоптик Петербург Александр Колесов.
По словам эксперта, температура воздуха на ближайших выходных составит около 10 °C, 1 и 2 мая ожидаются кратковременные дожди. «Похолодание, которое произошло в последние 3 дня не должно пугать, — подчеркнул Колесов. — 10−12 градусов это норма для нас».
Напомним, ранее Александр Колесов пообещал, что лето в Северной столице будет «нормальным» — гораздо лучше, чем в предыдущие годы. Количество осадков уменьшится, и петербуржцы успеют насладиться теплыми солнечными деньками.