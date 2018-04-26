Защита подростка, напавшего с ножом на одноклассницу и учителя в башкирской школе, обжаловала его арест

«Жалоба подана в Верховный суд Башкирии, рассмотрение назначено на 28 апреля. Просим суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или нахождение под присмотром родителей», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» в четверг адвокат подростка Сергей Чирков.

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По его словам, подросток имеет ряд заболеваний и в СИЗО, где он содержится в настоящее время, не может получить необходимую ему медпомощь в связи с отсутствием узких специалистов. Кроме того, отметил адвокат, школьник, находясь под стражей, не может продолжать учебу.

Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.