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15:53 (мск), источник: Интерфакс

Защита подростка, напавшего с ножом на одноклассницу и учителя в башкирской школе, обжаловала его арест

Уфа. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Защита учащегося школы № 1 в Стерлитамаке (Башкирия), ранившего ножом одноклассницу и педагога и устроившего пожар в кабинете, подала апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Жалоба подана в Верховный суд Башкирии, рассмотрение назначено на 28 апреля. Просим суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или нахождение под присмотром родителей», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» в четверг адвокат подростка Сергей Чирков.

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По его словам, подросток имеет ряд заболеваний и в СИЗО, где он содержится в настоящее время, не может получить необходимую ему медпомощь в связи с отсутствием узких специалистов. Кроме того, отметил адвокат, школьник, находясь под стражей, не может продолжать учебу.

Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики. 20 апреля Стерлитамакский городской суд арестовал нападавшего, он был взят под стражу в зале суда.

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