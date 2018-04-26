В Татарстане после проверок из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово хотят закрыть 12 объектов

Источник: Комсомольская правда

На данный момент прокуратура вместе с Госпожнадзором проверила 666 объектов нашли нарушения в 593. Число недочетов солидное — 1500. Но в основном это несерьезные отклонения от норм, которые не угрожают жизни людей, и их можно устранить в течение месяца.

— Есть 15 объектов по республике с наихудшим положением дел. В них более 30 нарушений. В Казани это ТЦ на Фрунзе — 75 нарушений, торговый дом «Идель» — 70 недочетов. ГЖД Казани — 55 нарушений и в ТРЦ «Миллениум» — 39, — отчитался замначальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС Татарстана Максим Трущин.

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Он уточнил, что на данный момент наложили 550 тысяч рублей штрафов, но сумма растет с каждым днем. Основные нарушения это загроможденные или закрытые на ключ пути эвакуации, размещение на них торговых точек, а также хранение там горючих материалов.

— Нарушения требований пожарной безопасности по автоматической пожарной сигнализации выявлены на 175 объектах. На 190 объектах персонал не обучен правилам противопожарной безопасности, — уточнил Трущин.

Серьезные, угрожающие жизни людей, нарушения обнаружены на 12 объектах. Из них один в Казани — торговый центр «Эдем». В основном здесь не работает или отсутствует пожарная сигнализация, загромождены пути эвакуации.

ФИТНЕС-ЦЕНТР НА МЕСТЕ ПАРКОВКИ

— Шесть объектов из них уже закрыли в качестве обеспечительной меры до решения суда. Например, в Елабуге фитнес-центр «БАТЫР Fitness». Его ввели в эксплуатацию как автомобильную парковку. Почему это так опасно? Для каждой категории объекта свои нормы по пожарной, санитарной части. Если же его сдают как парковку, а там по факту фитнес-центр, то там уже и людей больше, и другие нормы вступают в действие, — объяснил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства прокуратуры Татарстана Рамиль Ахметзянов.

В библиотеке в Балатасинском районе без разрешения достроили и ввели в эксплуатацию мансарду. Там располагалась бухгалтерия и отдел полиции. В числе уже закрытых торговый дом на Высокой Горе, ТЦ «Аляска» в селе Алексеевское, «Пятерочка» в Пестречинском районе и «Внебопарк» Набережных Челнов и дом культуры в Сармановском районе.

— Буквально накануне рассматривался вопрос об общежитии техникума в Рыбно-Слободском районе. Это пятиэтажное здание, где живет более 200 человек — студенты и 86 семей. Со второго по пятый этаж нет запасных эвакуационных выходов. Проверок было уже много, и проблема не решается несколько лет. Закрыть его не могут, потому что невозможно всех расселить, просто некуда, — рассказал Ахметзянов.

В этот раз поручили на здании достроить эвакуационные пути.

НЕ ТО, ЧТО ПОСЛЕ «АДМИРАЛА»

Также в Казани на плохом счету ТРК «Родина». Там более 120 нарушений, пока его не закрывают, недочеты собственники и арендаторы помещений устранят в ближайшее время.

— В целом основные требования законодательства на объектах с массовым пребыванием людей соблюдаются. В Казани этот показатель отличается от других городов в лучшую сторону, — отметил представитель прокуратуры, вспомнив, что во время проверок после пожара в «Адмирале», число исков о закрытии измерялось сотнями.