На станции метро «Дубравная» первой в Казани заработает система распознавания лиц

Источник: Город Казань.KZN.RU

Говоря о системе безопасности, он добавил, что в ней «будет учтено все: интроскопы, рамки, радиоподавляющая и определяющая радиационную энергию аппаратура».

Проектная мощность 11 станций составляет 220 тыс. человек в сутки. Сейчас открыты 10 станций, и в сутки подземкой пользуются от 100 до 115 тыс. человек. С вводом новой станции пассажиропоток возрастет еще на 5−6 тыс. человек. «Дубравная», в отличие от 10 предшественниц, с самого начала будет оборудована автоматами для покупки жетонов и проездных, которые работают, в том числе, по безналичному расчету банковскими картами и смартфонами. В преддверии чемпионата в подземке распрощались с традиционными кассами, заменив их терминалами. Таким образом руководство метрополитена решило сразу две задачи — справилось с нехваткой кассиров и оснастила метрополитен по последнему слову техники. Сейчас на каждой станции работает только по одному кассиру, задача которых — продавать сувенирные жетоны. Внешне такие жетоны отличаются от обычных только цветом, но ездить по ним не получится — они не оснащены необходимым для этого магнитным чипом. Предприятие закупило 100 тыс. жетонов, из которых с начала года было распродано более 30 тыс. штук. «Раньше мы теряли в день около 200 жетонов. Их раскупали, а куда девали, мы не знаем. Наверное, кто-то покупал на запас и потом забывал, кто-то увозил в другой город, — объяснил Асфан Галявов. — Мы ушли от оттока наших основных жетонов. Они стоят где-то 72 рубля, а эти жетоны — 25 рублей, по такой же цене мы их и продаем».

В целом станции, по словам А. Галявова, готовы к встрече гостей. На каждой установлен полный комплект досмотрового оборудования: комплексы радиационного контроля, система подавления радиопомех для управления взрывных устройств, взрывозащитные контейнеры, интроскопы, оборудование для досмотра пассажиров, арочные металлодетекторы — а также работают камеры видеонаблюдения, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

В метро внедрена комплексная система пожарной безопасности, создан ситуационный центр, в который передается информация с камер видеонаблюдения станций метро и наземного электрического транспорта, систем спутниковой навигации, поездной радиосвязи, диспетчерской и административно-хозяйственной связи. Мониторинг ведется круглосуточно. Одним из нововведений этого года является то, что все сотрудники метрополитена прошли аттестацию в качестве сил обеспечения транспортной безопасности: они знают, как нужно вести себя, чтобы предотвратить террористический акт, и действовать в случае непредвиденной ситуации. «К чемпионату мира будет большое усиление: и полицейские, и мы в усиленном составе будем работать. Все люди обучены, прошли аттестацию по безопасности, — сказал глава “Метроэлектротранса”. — Снаружи будет охраняться каждый киоск, вход и выход. Если сейчас у нас в антитеррористической службе безопасности работает где-то 120 человек, мы доведем ее до 200».