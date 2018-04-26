Женщина составила забавные инструкции по уходу за своими котами (фото)

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Владельцы животных знают, каково это — расставаться со своими питомцами, например, во время отпуска или командировки. Люди, которые приходят покормить и присмотреть за котами и собаками должны быть максимально проинформированы о том, как нужно ухаживать за животными.

Хозяйка четырех котиков решила не просто объяснить котосиделке, как следует обращаться с ее питомцами. Она написала их подробные биографии, особенности характера, привычки и пищевые пристрастия, а также прикрепила фотографии животных, чтобы было легче их идентифицировать.

Например, первая кошка по кличке Путидутс (также отзывается на Путс, Пу и Пу-дутс) очень скромная — должно пройти немного времени, чтобы она осмелела и вышла к незнакомому человеку. Она любит, когда ей чешут животик и отлично ладит с другими котами, кроме Джека, который отнимает у нее еду.

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Второй питомец — Купер — «тихий кот, который не нуждается в большом внимании». Но за еду он готов стерпеть некоторые нежности. Самая дружелюбная котейка в семье — Люси, которая «любит всех, включая незнакомцев и даже почтальона». Она сестра Купера и лучшая подруга Путидутс. У Люси есть некоторые проблемы с пищеварением — она быстро кушает и может вырвать. А потому ее еду нужно растирать и подавать маленькими порциями, чтобы она ела медленно.

И, наконец, последний член кошачьей семьи — хулиганистый кот по имени Джек, который любит гонять остальных собратьев и «пускает слюни, когда мурчит».