Летний парковый сезон в Самаре откроют 28 апреля
С этой даты начнут работать прокаты и аттракционы.
С этой даты начнут работать прокаты и аттракционы.
Стало известно, когда в Самаре запустят пункты проката и аттракционы. В этом году это произойдет 28 апреля. Именно на эту дату назначили открытие летнего паркового сезона, сообщили в МАУ «Парки Самары».
К лету специально обновили велопарк и пункты проката.
— Мы обновили наш велопарк и пункты проката, как весна обновляет всю природу. 28 апреля открываем летний сезон в парках, вне зависимости от погоды, запускаем пункты проката и аттракционы. Ждём всех в гости! — говорится в сообщении.
Сейчас в парке Победы продолжают убирать и обустраивать территорию, а в парке Гагарина обновили «сырные» ворота.