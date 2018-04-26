Летний парковый сезон в Самаре откроют 28 апреля

Источник: МАУ «Парки Самары»

Стало известно, когда в Самаре запустят пункты проката и аттракционы. В этом году это произойдет 28 апреля. Именно на эту дату назначили открытие летнего паркового сезона, сообщили в МАУ «Парки Самары».

К лету специально обновили велопарк и пункты проката.

— Мы обновили наш велопарк и пункты проката, как весна обновляет всю природу. 28 апреля открываем летний сезон в парках, вне зависимости от погоды, запускаем пункты проката и аттракционы. Ждём всех в гости! — говорится в сообщении.