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17:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Летний парковый сезон в Самаре откроют 28 апреля

С этой даты начнут работать прокаты и аттракционы.

Источник: МАУ «Парки Самары»

Стало известно, когда в Самаре запустят пункты проката и аттракционы. В этом году это произойдет 28 апреля. Именно на эту дату назначили открытие летнего паркового сезона, сообщили в МАУ «Парки Самары».

К лету специально обновили велопарк и пункты проката.

— Мы обновили наш велопарк и пункты проката, как весна обновляет всю природу. 28 апреля открываем летний сезон в парках, вне зависимости от погоды, запускаем пункты проката и аттракционы. Ждём всех в гости! — говорится в сообщении.

Сейчас в парке Победы продолжают убирать и обустраивать территорию, а в парке Гагарина обновили «сырные» ворота.

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