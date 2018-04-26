Молдову на выходные ждут ливневые дожди

В пятницу, 27 апреля, сухая теплая погода резко изменится. Уже в первой половине дня в столице пройдут ливни. Синоптики предупреждают, что дожди будут сопровождаться резкими порывами ветра — до 15 м/с. После обеда дожди прекратятся, но дневная температура упадет до 19 градусов, а ночная — до 11 градусов Цельсия.