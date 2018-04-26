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16:13 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову на выходные ждут ливневые дожди

На выходные Молдову ждет серьезное похолодание и проливные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 757 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Actualitati.md

В пятницу, 27 апреля, сухая теплая погода резко изменится. Уже в первой половине дня в столице пройдут ливни. Синоптики предупреждают, что дожди будут сопровождаться резкими порывами ветра — до 15 м/с. После обеда дожди прекратятся, но дневная температура упадет до 19 градусов, а ночная — до 11 градусов Цельсия.

После этого начнется повышение атмосферного давления до отметки в 752 мм рт.ст. Прохладной и дождливой окажется пятница во всех районах Молдовы.

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