Путин: новый кабмин займется реализацией программы возведения студенческих кампусов
Кабмин должен будет найти средства на реализацию этой программы, отметил президент.
Кабмин должен будет найти средства на реализацию этой программы, отметил президент.
«Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей — независимо от их места жительства, дохода родителей — были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, мы должны будем это обязательно сделать», — сказал Путин, подчеркнув, что речь идет о возведении «современных комфортных кампусов».
«И новому правительству совместно с регионами, вузами необходимо будет глубоко и детально проработать все аспекты такой программы», — добавил президент, отметив, что новое правительство должно будет найти на реализацию этой программы средства.