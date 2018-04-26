Путин: новый кабмин займется реализацией программы возведения студенческих кампусов

Источник: AP 2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. В РФ нужно реализовать программу строительства современных студенческих общежитий, это станет задачей нового кабмина. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.

«Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей — независимо от их места жительства, дохода родителей — были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, мы должны будем это обязательно сделать», — сказал Путин, подчеркнув, что речь идет о возведении «современных комфортных кампусов».