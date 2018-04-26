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17:23 (мск), источник: Newsroom24.ru

Три пары поженились в нижегородской исправительной колонии № 1

Молодожены получили свидетельства о браке и обменялись кольцами.

Торжественная церемония бракосочетания состоялась в ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Здесь поженились сразу три пары. Молодожены получили свидетельства о браке и обменялись обручальными кольцами.

Отмечается, что бракосочетание в учреждениях исправительной системы области традиционно приветствуется — считается, что восстановление и укрепление семейных связей способствует успешной адаптации после освобождения из мест лишения свободы и формирует законопослушное поведение.

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