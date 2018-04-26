Три пары поженились в нижегородской исправительной колонии № 1

Торжественная церемония бракосочетания состоялась в ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Здесь поженились сразу три пары. Молодожены получили свидетельства о браке и обменялись обручальными кольцами.