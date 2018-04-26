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17:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

Бал кикиморы состоится в Павловском районе

Фольклорный фестиваль пройдет в селе Молявино.

Фольклорный фестиваль «Бал Кикиморы на 7 холмах» пройдет в селе Молявино Павловского района 29 апреля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского туристско-информационного центра.

Согласно информации, нечистая сила из русских народных сказок соберется в ночь с 30 апреля на 1 мая на Ведьмин шабаш. Управлять балом Кикиморы на Лысой горе будет сам Люцифер. Тем не менее, в русских сказках добро всегда побеждает зло, потому и праздник заканчивается общим чаепитием из русского самовара и угощением, которое организовано на берегу живописного водоёма.

Нижегородцев приглашают отведать блюда из кулинарной книги Кикиморы и Бабы Яги и принять участие в развлекательной программе. Кроме того, гости фольклорного фестиваля смогу ознакомиться со старинными русскими обрядами и суевериями, а также сделать фото со сказочными персонажами на память.

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