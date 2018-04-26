Бал кикиморы состоится в Павловском районе

Согласно информации, нечистая сила из русских народных сказок соберется в ночь с 30 апреля на 1 мая на Ведьмин шабаш. Управлять балом Кикиморы на Лысой горе будет сам Люцифер. Тем не менее, в русских сказках добро всегда побеждает зло, потому и праздник заканчивается общим чаепитием из русского самовара и угощением, которое организовано на берегу живописного водоёма.