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16:17 (мск), источник: Tengrinews

Центры для содержания нелегалов-иностранцев планируют создать в Казахстане

В Алматы, Шымкенте и Уральске могут появится специальне Центры для реадмиссируемых лиц. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая на 21-ом заседании коорсовета руководителей компетентных органов государств-участников ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Иностранцы в них будут содержаться до организации передачи в страну гражданства. При этом представитель МВД отметил важность изучения опыта стран, в которых такие центры уже действуют, в первую очередь России и Азербайджана.

«Учитывая мировой опыт по регулированию миграции и обеспечению возврата незаконных мигрантов в страны исхода, заключены Соглашения о реадмиссии с 17 странами, в том числе с Россией, Беларусью, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В работе ещё 14 — в основном со странами СНГ и Западной Европы. Кроме того, для более удобного оформления разрешений трудовым иммигрантам в Астане начал работу первый в стране специальный Центр миграционных услуг. Здесь Государственной корпорацией “Правительство для граждан” кроме сотрудников миграционной службы, организованы рабочие места для представителей медицинских организаций, нотариальных и страховых компаний, банков, проводится дактилоскопирование и фотографирование», — резюмировал Ерлан Тургумбаев.

Он также подчеркнул, что вся процедура организована по единому алгоритму на основании электронной очереди. При этом сотрудники полиции непосредственно с иностранцами не общаются, все документы поступают на рассмотрение через информационную систему, также выдаётся результат.

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