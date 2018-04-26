Центры для содержания нелегалов-иностранцев планируют создать в Казахстане

Источник: Tengrinews

Иностранцы в них будут содержаться до организации передачи в страну гражданства. При этом представитель МВД отметил важность изучения опыта стран, в которых такие центры уже действуют, в первую очередь России и Азербайджана.

«Учитывая мировой опыт по регулированию миграции и обеспечению возврата незаконных мигрантов в страны исхода, заключены Соглашения о реадмиссии с 17 странами, в том числе с Россией, Беларусью, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В работе ещё 14 — в основном со странами СНГ и Западной Европы. Кроме того, для более удобного оформления разрешений трудовым иммигрантам в Астане начал работу первый в стране специальный Центр миграционных услуг. Здесь Государственной корпорацией “Правительство для граждан” кроме сотрудников миграционной службы, организованы рабочие места для представителей медицинских организаций, нотариальных и страховых компаний, банков, проводится дактилоскопирование и фотографирование», — резюмировал Ерлан Тургумбаев.