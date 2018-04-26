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16:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?

Китай выращивает тараканов в промышленных масштабах. Каждая тараканья ферма — размером в два футбольных поля. Но кому и зачем нужны тараканы, особенно в таких количествах?

Тараканов выращивает фармацевтическая компания | Источник: Reuters

Многие считают тараканов отвратительными насекомыми, но для китайской фармацевтической индустрии они оказались хорошим бизнесом, так как в стране широко распространено убеждение, что тараканы полезны для здоровья.

Жареных тараканов в Китае и других странах Азии употребляют в пищу столетиями, но сейчас этих насекомых разводят на специальных гигантских фермах.

В городе Сичан на юго-западе страны одна из фармацевтических компаний выращивает шесть миллиардов тараканов ежегодно.

Искусственный интеллект

Тараканов разводят в здании, площадь которого составляет два футбольных поля, пишет South China Morning Post.

Внутри — ряды полок, на которых лежат кюветы с едой и водой.

В здании тепло, влажно и темно.

Тараканов не только едят, их часто используют в китайской медицине | Источник: Reuters
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Внутри здания тараканы пользуются полной свободой и могут бегать куда хотят и размножаться. Но само здание почти герметично, а доступ в него для людей строго ограничен.

Тараканы этой фермы никогда не увидят дневного света.

Здесь установлена система искусственного интеллекта, которая непрерывно замеряет показатели по более чем 80 параметрам — от температуры и влажности до наличия генетических мутаций в самих тараканах и того, как эти мутация отражаются на росте и развитии конкретных особей.

Цель этих измерений — добиться того, чтобы тараканы размножались как можно быстрее.

Медицина

Когда тараканы достигают «зрелого возраста», их отлавливают, размалывают, перерабатывают и создают настойку, которую применяют в традиционной китайской медицине.

Из этих насекомых делают "чудотворное лекарство" | Источник: Reuters

Настойка попахивает рыбой, она сладкая и называется «канфусинь». Она якобы помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний.

Это просто чудотворное лекарство. Оно вылечивает целый ряд болезней, причем делает это быстрее, чем другие препараты.
Лю Юйшен
Сельскохозяйственный университет в Шаньдуне

Дешевая альтернатива

«Население Китая стареет, — говорит профессор Лю. — Мы пытаемся разработать новые лекарства для пожилых, которые были бы дешевле западных».

Эксперты предупреждают о возможных катастрофических последствиях, если тараканам удастся бежать с фермы | Источник: Reuters

Хотя правительство Китая поддерживает саму идею создания тараканьих ферм и то, что в больницах часто используются настойки из тараканов, не все считают это правильным.

«Это не чудодейственное лекарство, оно не может магически вылечивать людей», — утверждает исследователь Китайской медицинской академии в Пекине, пожелавший остаться анонимным.

Другие специалисты предупреждают, что концентрация такого огромного числа насекомых в одном месте попросту опасна.

«Будет катастрофой, если миллиарды тараканов вдруг окажутся на воле — будь то по ошибке кого-либо из сотрудников или в результате землетрясения», — предупреждает профессор Чжу Чаодун из Академии наук Китая.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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