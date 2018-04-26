Гидрометцентр объявил в Воронежской области желтый уровень опасности из-за грозы на 27 апреля

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна. Это третий уровень из пяти возможных. Такое же предупреждение метеорологи объявили в соседних областях — Липецкой, Тамбовской, Белгородской.

Спасатели просят жителей региона обходить рекламные щиты и шаткие строения во время непогоды, а машины парковать подальше от деревьев. В последний раз погода ухудшалась в регионе в воскресенье, 22 апреля. Ночью прошел ураган. По данным управления ГО и ЧС Воронежа, за сутки от горожан поступило более 13 вызовов в связи с упавшими деревьями и столбами.