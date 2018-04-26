Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Юлия Барановская поблагодарила Инну Жиркову за поддержку
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17Time 100
16:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Грандиозное морское мероприятие впервые пройдет во Владивостоке

Морской салон-2018 пройдет во Владивостоке 25—28 июля, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказал руководитель подразделения фонда «Росконгресс» во Владивостоке Максим Яковенко, ключевая тематика деловой программы выставки уже определена — речь пойдет о гражданском судостроении, сотрудничестве России и азиатских стран в сфере кораблестроения и военного судоремонта, о разработке и привлечении в Россию новых технологий портового и гидротехнического строительства, снабжения и обслуживания флота и шельфовых проектов, развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока.

На сегодняшний день приглашения разосланы уже более 700 организациям, совместно с МИД — в дипломатические представительства иностранных государств в Москве. Также началась масштабная рассылка более трех тысяч приглашений российским и иностранным компаниям со стороны фонда «Росконгресс». На официальном сайте салона после его утверждения будет представлена возможность зарегистрироваться всем участникам.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, желающих приехать на Морской салон в Приморье очень много: «Мне говорят о своем интересе различные компании из Европы, включая те, которые хотят во Владивостоке открыть свои производства. Мы ведь для того и проводим это мероприятие, чтобы они тут остались и работали. У нас тут мощная судоверфь строится, поэтому нам нужно все: от пружинок до канатов, иллюминаторов, движков и судовой мебели, форменной одежды, спасательных кругов. Это настоящее событие для самих производителей судов, а мы им помогаем с площадкой. На выставке мы должны быть завалены всевозможной продукцией».

Основной площадкой первого в Приморье Международного дальневосточного морского салона станет кампус ДВФУ. Однако, как подчеркнул глава региона, одной площадки для проведения такого масштабного мероприятия, учитывая его специфику, мало. С этим вопросом он обратился к организаторам салона: «Если мы говорим про морской салон, важно подобрать соответствующую площадку, чтобы поставить корабли, задействовать парусники, иначе можно было выбрать любой другой город. Возле моря, договоримся с верфями, поставим выставочные шатры. Первая выставка — это, действительно, важное событие для края, и у нас осталось три месяца, чтобы к нему подготовиться. Мне нужны предложения по возможностям расстановки кораблей».

Напомним, проведение Международного дальневосточного морского салона приурочено во Владивостоке к празднованию Дня Военного-морского флота. Для жителей и гостей города подготовят насыщенную культурную программу.

Таисия Масина.

Все новости региона
 Приморская турфирма рассказала о поездках за границу за 2 рубля
Грандиозное морское мероприятие впервые пройдет во Владивостоке
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Путин поручил кабмину построить кампусы для вузов
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь