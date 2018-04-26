Грандиозное морское мероприятие впервые пройдет во Владивостоке

Как рассказал руководитель подразделения фонда «Росконгресс» во Владивостоке Максим Яковенко, ключевая тематика деловой программы выставки уже определена — речь пойдет о гражданском судостроении, сотрудничестве России и азиатских стран в сфере кораблестроения и военного судоремонта, о разработке и привлечении в Россию новых технологий портового и гидротехнического строительства, снабжения и обслуживания флота и шельфовых проектов, развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока.

На сегодняшний день приглашения разосланы уже более 700 организациям, совместно с МИД — в дипломатические представительства иностранных государств в Москве. Также началась масштабная рассылка более трех тысяч приглашений российским и иностранным компаниям со стороны фонда «Росконгресс». На официальном сайте салона после его утверждения будет представлена возможность зарегистрироваться всем участникам.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, желающих приехать на Морской салон в Приморье очень много: «Мне говорят о своем интересе различные компании из Европы, включая те, которые хотят во Владивостоке открыть свои производства. Мы ведь для того и проводим это мероприятие, чтобы они тут остались и работали. У нас тут мощная судоверфь строится, поэтому нам нужно все: от пружинок до канатов, иллюминаторов, движков и судовой мебели, форменной одежды, спасательных кругов. Это настоящее событие для самих производителей судов, а мы им помогаем с площадкой. На выставке мы должны быть завалены всевозможной продукцией».

Основной площадкой первого в Приморье Международного дальневосточного морского салона станет кампус ДВФУ. Однако, как подчеркнул глава региона, одной площадки для проведения такого масштабного мероприятия, учитывая его специфику, мало. С этим вопросом он обратился к организаторам салона: «Если мы говорим про морской салон, важно подобрать соответствующую площадку, чтобы поставить корабли, задействовать парусники, иначе можно было выбрать любой другой город. Возле моря, договоримся с верфями, поставим выставочные шатры. Первая выставка — это, действительно, важное событие для края, и у нас осталось три месяца, чтобы к нему подготовиться. Мне нужны предложения по возможностям расстановки кораблей».

Напомним, проведение Международного дальневосточного морского салона приурочено во Владивостоке к празднованию Дня Военного-морского флота. Для жителей и гостей города подготовят насыщенную культурную программу.