Перед «мостом глупости» в Петербурге установили дополнительные знаки
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Дополнительные предупреждающие знаки для водителей установили в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Дополнительные предупреждающие знаки для водителей установили в
На прошлой неделе очевидцы в социальных сетях писали, что под мостом, где висит растяжка с надписью «Газель не пройдет», а также установлены предупреждающие знаки, ограничивающие габариты проезжающего транспорта, застряла очередная «Газель». Она стала 147-й машиной, которой не удалось благополучно миновать «мост глупости». У этого моста есть собственный аккаунт в сети микроблогов Twitter, автор которого ведет подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны.
Как отмечает КРТИ, дирекция по организации дорожного движения
«Установка знаков связана с участившимися случаями превышения допустимых габаритов транспортных средств при проезде под данным путепроводом, что приводит к авариям. Всего на подъезде к путепроводу на улице Труда и на Ленсоветовской дороге установлено три информационных щита», — говорится в сообщении.
Ранее в «Мостотресте» РИА Новости сообщали, что путепровод планируется полностью или частично покрыть светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей.