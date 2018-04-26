Источник: Newsroom24.ru

Участок трассы Большая Ельня — Ольгино протяженностью 4,6 км начнут ремонтировать в мае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов провел проверку качества дорог, отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. В частности, экспертизу качества прошел участок трассы Б. Ельня — Ольгино, отремонтированный по проекту «Безопасные и качественные дороги».

В мероприятии также приняли участие начальник отдела контроля качества главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Ольга Полунина, начальник управления организации ремонта и содержания автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Парамонов, руководитель ассоциации подрядных дорожных организаций «АСПОР-НН» Петр Герасименко, а также представители подрядной организации.

С помощью специального оборудования была взята проба асфальтобетона с поверхности дорожного покрытия участка трассы Б. Ельня — Ольгино. Слои пробы отделяются друг от друга, после чего обрабатываются в специальной лаборатории.

По словам Ольги Полуниной, по нормам берется три вырубка на 7 тысяч кв км, если будут выявлены плохие места, то целесообразно взять больше вырубок — это зависит от условий. «Проектная толщина нового покрытия должна составлять не менее 4 см, по факту получили показатели в 4,6 см, сцепление хорошее», — подчеркнула Ольга Полунина.

«ГУАД постоянно проводит работы в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядными организациями. В случае обнаружения дефектов подрядная организация должна их устранить за счет собственных средств в установленные заказчиком сроки», — отметил Андрей Парамонов.

Андрей Парамонов отметил, что ремонт данной дороги по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» продолжится в этом году, а к 2019 году трасса будет полностью приведена в нормативное состояние.