О погоде в Алматы в мае рассказали синоптики
Синоптики прокомментировали дождливую погоду в Алматы и рассказали, какая погода будет в мае, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Синоптики прокомментировали дождливую погоду в Алматы и рассказали, какая погода будет в мае, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным
«С 1 по 5 мая и с 15 по 20 мая ожидается понижение температуры. Ночью от плюс 7−12 до плюс 2−7 градусов, днем от 22−25 градусов тепла до 15−20 градусов тепла. Затем ожидается повышение температуры: ночью от плюс 12−17 градусов, днем до плюс 23−30 градусов. В мае ожидаются кратковременные дожди, грозы. Количество осадков ожидается больше нормы, норма — 106 миллиметров», — пояснила Акзер Ашим.
Ранее сообщалось, что с 26 по 28 апреля в Казахстане ожидается кратковременное прекращение осадков.