О погоде в Алматы в мае рассказали синоптики

Источник: Tengrinews

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По данным инженера-синоптика Алматинского филиала РГП «Казгидромет» Акзер Ашим, с 27 по 30 апреля осадков не будет. Температура воздуха будет повышаться ночью от +2…+7 градусов до +8…+13 градусов, днем от +15…+20 градусов до +23…+25 градусов. 1 и 2 мая ожидаются дожди. Температура в эти дни будет понижаться ночью до 5−10 градусов тепла, днем до 15−20 градусов тепла.

«С 1 по 5 мая и с 15 по 20 мая ожидается понижение температуры. Ночью от плюс 7−12 до плюс 2−7 градусов, днем от 22−25 градусов тепла до 15−20 градусов тепла. Затем ожидается повышение температуры: ночью от плюс 12−17 градусов, днем до плюс 23−30 градусов. В мае ожидаются кратковременные дожди, грозы. Количество осадков ожидается больше нормы, норма — 106 миллиметров», — пояснила Акзер Ашим.