В Волгограде 28 апреля пройдет выставка коммунальной техники
Волгоградцев приглашают посетить 28 апреля выставку коммунальной техники, которая развернется на нижней террасе Центральной набережной с 10:00 до 12:00.
Волгоградцев приглашают посетить 28 апреля выставку коммунальной техники, которая развернется на нижней террасе Центральной набережной с 10:00 до 12:00.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«На экспозиции будут представлены краны, экскаваторы, автомобили “сам гружу — сам вожу”, самосвалы, “скорые помощи” тепловиков — мастерские на колесах, в которых на место порывов выезжают
Добавим, что на выставке дети смогут посидеть за рулем самосвала, изучить изнутри кабину крана, осмотреть экскаватор.