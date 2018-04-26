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17:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 28 апреля пройдет выставка коммунальной техники

Волгоградцев приглашают посетить 28 апреля выставку коммунальной техники, которая развернется на нижней террасе Центральной набережной с 10:00 до 12:00.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», на мероприятии местные жители смогут увидеть машины, которые помогают коммунальщикам поддерживать тепловое хозяйство города в адекватном состоянии.

«На экспозиции будут представлены краны, экскаваторы, автомобили “сам гружу — сам вожу”, самосвалы, “скорые помощи” тепловиков — мастерские на колесах, в которых на место порывов выезжают аварийно-ремонтные бригады», — отметили в концессиях.

Добавим, что на выставке дети смогут посидеть за рулем самосвала, изучить изнутри кабину крана, осмотреть экскаватор.

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