В Волгограде 28 апреля пройдет выставка коммунальной техники

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», на мероприятии местные жители смогут увидеть машины, которые помогают коммунальщикам поддерживать тепловое хозяйство города в адекватном состоянии.

«На экспозиции будут представлены краны, экскаваторы, автомобили “сам гружу — сам вожу”, самосвалы, “скорые помощи” тепловиков — мастерские на колесах, в которых на место порывов выезжают аварийно-ремонтные бригады», — отметили в концессиях.