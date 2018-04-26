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16:57 (мск), источник: Nur.kz

Необычное небесное явление наблюдали жители Актау

В социальных сетях появились фотографии и видео необычного явления в небе над Актау, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

Жителей поразило увиденное. Они стали снимать «радугу» вокруг солнца на камеры.

Оказалось, что этот оптический феномен носит название «Гало». Известно, что светящиеся круги вокруг источника света вызываются в основном ледяными кристаллами в перистых облаках. Иногда «гало» бывает похож на радугу, как наблюдалось в Актау.

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