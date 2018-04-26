Необычное небесное явление наблюдали жители Актау
В социальных сетях появились фотографии и видео необычного явления в небе над Актау, передает Lada.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В социальных сетях появились фотографии и видео необычного явления в небе над Актау, передает Lada.kz.
Жителей поразило увиденное. Они стали снимать «радугу» вокруг солнца на камеры.
Оказалось, что этот оптический феномен носит название «Гало». Известно, что светящиеся круги вокруг источника света вызываются в основном ледяными кристаллами в перистых облаках. Иногда «гало» бывает похож на радугу, как наблюдалось в Актау.