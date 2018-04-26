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18:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

МЧС предупреждает о повышенной вероятности ЧС в Нижегородской области в связи с усилением ветра

МЧС предупреждает о повышенной вероятности ЧС в Нижегородской области в связи с усилением ветра.

Источник: РИА "Новости"

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 26 апреля ожидается ухудшение ситуации — порывы западного ветра в ряде районов области могут достигать 18 м/с. По всей видимости, такая же погода будет и на следующий день.

Повышена вероятность возникновения ЧС — не исключены обрывы линий связи, обрушение ветхих конструкций, падение деревьев.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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