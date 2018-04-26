МЧС предупреждает о повышенной вероятности ЧС в Нижегородской области в связи с усилением ветра
МЧС предупреждает о повышенной вероятности ЧС в Нижегородской области в связи с усилением ветра.
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МЧС предупреждает о повышенной вероятности ЧС в Нижегородской области в связи с усилением ветра.
Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 26 апреля ожидается ухудшение ситуации — порывы западного ветра в ряде районов области могут достигать 18 м/с. По всей видимости, такая же погода будет и на следующий день.
Повышена вероятность возникновения ЧС — не исключены обрывы линий связи, обрушение ветхих конструкций, падение деревьев.
Возможны затруднения при проведении высотных,