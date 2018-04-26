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17:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Под Красноярском нашли незаконный скотомогильник

Останки могли вывести с крупного фермерского хозяйства или профильного предприятия.

Незаконный скотомогильник обнаружили активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Березовском районе Красноярского края. По данным ОНФ, свалка площадью около 150 квадратных метров находится в районе села Зыково, неподалеку от Красноярска.

По словам активистов, у нескольких голов один рог окрашен в синий цвет. Такими метками обычно фермеры отмечают своих коров. Масштаб скотомогильника, по мнению представителей ОНФ, говорит о том, что останки вывезли с крупного фермерского хозяйства или же с профильного предприятия.

В рейд с активистами ОНФ выехали представители Министерства экологии и природопользования края, Росприроднадзора, Ветнадзора, прокуратуры Березовского района. Они проведут экспертизу земли, чтобы понять какой ущерб причинен природе. Со слов специалистов ветнадзора, останкам примерно два года.

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