Под Красноярском нашли незаконный скотомогильник

Незаконный скотомогильник обнаружили активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Березовском районе Красноярского края. По данным ОНФ, свалка площадью около 150 квадратных метров находится в районе села Зыково, неподалеку от Красноярска.

По словам активистов, у нескольких голов один рог окрашен в синий цвет. Такими метками обычно фермеры отмечают своих коров. Масштаб скотомогильника, по мнению представителей ОНФ, говорит о том, что останки вывезли с крупного фермерского хозяйства или же с профильного предприятия.