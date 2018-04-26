В Татарстане священный месяц Рамадан начнется 16 мая

В 2018 году начало месяца Рамадан приходится на 16 мая, а первый таравих-намаз (специальная молитва, читаемая во время всего Рамадана) в мечетях Татарстана начнут читать 15 мая. Минимальный размер садаки фитр в этом году установлен в размере 100 рублей, а для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки составляет 600 рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия — за каждый пропущенный день в размере 200 рублей. Размеры этих милостыней устанавливаются согласно изречениям пророка Мухаммада и исходя из стоимости перловой и пшеничной крупы, фиников и изюма. Нисаб для выплаты закята по золоту — 210 тысяч рублей, по серебру — 18 тысяч рублей. Также утверждена дата празднования Ураза-байрама, который приходится на 15 июня.