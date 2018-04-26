В Волгограде обсудили результаты последних проверок больниц и поликлиник

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В мероприятии приняли участие представители профильных региональных комитетов соцзащиты и здравоохранения, руководители медицинских организаций и общественники. Их вниманию были представлены итоги работы надзорного ведомства, занимающегося вопросами контроля над сферой здравоохранения, за первый квартал текущего года. Целей проведения такой встречи ревизоров и врачей, которых сами организаторы могут проверить планово и внепланово, немало. Среди них — профилактика нарушений и усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.

— Мы свои мероприятия проводим в целях повышения безопасности медицинской деятельности, а соответственно, и повышение качества оказания медицинской помощи. Всё, что мы видим в ходе наших проверок, озвучиваем в публичных обсуждениях руководителям медицинских и аптечных организаций, чтобы они не только учились на своих ошибках, но и видели, что выявляется в других организациях, смотрели, как с этим обстоит в их больницах и поликлиниках, и если что-то не так, то до нашего контроля могли провести свои корригирующие мероприятия, чтобы надлежащим образом оказывать медицинскую помощь. Для этого мы и работаем в режиме публичных обсуждений, профилактируя нарушения обязательных требований при осуществлении медицинской помощи, — пояснила главные задачи встречи руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области Галина Акимцева.

Проведенные 68 плановых и внеплановых проверок пока ничем не удивили контролеров: по-прежнему нарушаются практически одни и те же пункты ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства РФ № 291 «О лицензировании медицинской деятельности».

Внеплановые проверки, проводимые в рамках ФЗ № 294 в связи истечение срока выполнения ранее выданных предписаний, жалобами граждан и требованию прокуратуры, заставили «задуматься» о правильности своей работы различные организации. В списке — ФКУ Медико-санитарная часть № 34 ФСИН, «Клиническая больница № 1», БСМП № 15, поликлиника № 28, больницу им. С. З. Фишера, Среднеахтубинская ЦРБ, Городская больница № 1 Камышина, Волгоградский областной клинический онкодиспансер, Волгоградский областной клинический кардиологический центр, поликлиника № 1, поликлиника № 20, больница № 11, поликлиника № 4, роддома № 1 и 4, Иловлинская ЦРБ. Как оказалось, они не совершенны. Но и в частных клиниках не все так гладко, как они себя рекламируют: нарушения выявлены в ООО «Бьюти Тайм», «Смайл», «Деметра», «Профессионал», «Олимп», Волгоградский медицинский центр эндохирургии.

Разбираться ревизорам приходится с неназначением обезболивания в термальных стадиях онкологического процесса, несмотря на выделяемые из бюджетов разных уровней средств на обеспечение таких пациентов необходимыми препаратами, с нарушением права на получение бесплатной медицинской помощи. И выдавать предостережения, чтобы впоследствии проверить, как исправляется то или иное нарушение.

В первом квартале «на карандаш» региональный Росздравнадзор взял 25 случаев. А впереди у медицинских и фармацевтических организаций — переформатирование работы в связи новыми требованиями законов.

— По-прежнему население обращается к нам с теми или иными жалобами, в частности, на обеспечение льготными лекарствами. Все эти материалы являются предметом обсуждения с медицинской общественностью, руководителями медицинских и аптечных организаций, поскольку вопросы маркировки лекарственных средств будут в ближайшие два года постоянно стоять на повестке дня: с 1 января 2020 года в нашей стране должны будут в обороте участвовать только маркированные лекарственные средства, а требует очень большой подготовительной работы со стороны аптек и медицинских организаций, чтобы своевременно и надлежащим образом войти в этот проект, — рассказала Галина Акимцева.