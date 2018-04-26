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18:04 (мск), источник: Известия

Репетицию Парада Победы покажут в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Минобороны России проведет прямую трансляцию репетиции Парада Победы на Красной площади. Камера будет закреплена на десантируемом плавающем бронетранспортере «БМД-4М».

Источник: AP 2018

Трансляция начнется 26 апреля в 19:30 и будет доступна в официальной группе Минобороны РФ в «Одноклассниках». Во время эфира пользователи соцсети смогут заглянуть внутрь боевой машины, а также в режиме реального времени увидеть, как идет подготовка к параду в честь 73-летия Великой Победы.

В репетиции парада будут задействованы десятки единиц боевой техники, включая самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата, ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» и другие виды современного российского вооружения.

Парад Победы традиционно начнется на Красной площади в 10:00 9 мая. В этом году в торжественном мероприятии примут участие более 13 тыс. военнослужащих, 159 единиц военной и специальной техники, а также 75 летательных аппаратов.

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