Дипломатия в меню: как еда может повлиять на политику

Рёшти готовят из тертого картофеля, оно должно напомнить лидеру КНДР о Швейцарии | Источник: The Blue House

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Политики часто работают допоздна, пытаются разрешить сложнейшие кризисы, и скорее всего, проводят немало ночей без сна. Но, как и всем людям, им нужно есть.

На этой неделе — сразу две важных встречи политиков (одна уже состоялась, вторая ожидается в пятницу), и меню в обоих случаях было уделено немало внимания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встречается с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на первых переговорах между главами двух государств с 2007 года.

В меню будет морская рыба, как напоминание Муну о его детстве в портовом городе Пусан, а также швейцарские картофельные оладьи — рёшти — они должны напомнить Ким Чен Ыну школьные годы, которые он, как считается, провел в Швейцарии.

В США французский президент Эммануэль Макрон совершал государственный визит — первый визит такого уровня в Америку за время президентства Трампа.

Трампы угощали гостя лучшими блюдами американской кухни, однако французская тема в меню была тоже заметна. Например, была подана запеканка с козьим сыром и каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом.

Объединяющее меню

Можно ли считать, что швейцарское блюдо для Ким Чен Ына, который считается любителем французского сыра и вина, — сознательная уловка со стороны Южной Кореи, чтобы завоевать его симпатию?

«Определенно это тактический ход», — говорит Джоанна Мендельсон-Форман, внештатный преподаватель Американского университета в Вашингтоне и эксперт в области кулинарной дипломатии.

«Все меню приводит в восхищение», — говорит исследователь Сэп Чаппл Сокол, который настаивает, что еда на саммите во всех смыслах помогает «накрыть стол» для успешных переговоров.

Блюдо из рыбы-солнечника должно напомнить президенту Южной Кореи детство | Источник: The Blue House

Он указывает, что правительство Северной Кореи никогда официально не подтверждало, что Ким Чен Ын жил в Швейцарии, поэтому «это определенный риск и смелое допущение со стороны составителей меню — что подать стоит именно это швейцарское блюдо».

«Кто знает, может, он никогда не ел его раньше, или может, он больше привык к фондю или раклету», — поясняет он.

Оплошности в меню

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон называла еду «старейшим дипломатическим инструментом» для укрепления отношений.

Ее используют в надежде на укрепление сотрудничества, но, как подчеркивает Сокол, события не всегда развиваются по плану.

В 1992 году президент США Джордж Буш-старший посещал Японию в рамках турне по Азии. Во время официального ужина между вторым блюдом (сырой лосось с икрой) и третьим (жареная говядина с перечным соусом) он вошел в историю, став первым действующим президентом, которого вырвало на премьер-министра Японии.

Еда вроде бы оказалась ни при чем, американские СМИ тогда цитировали представителя президента, заявившего, что это был «всего лишь грипп».

«Очевидно, в этом не было злого умысла, — говорит Сокол. — Но, я думаю, это отбросило нас на несколько лет назад, а японцы до сих пор над ним смеются».

Есть и другие не очень удачные примеры.

Когда бывший президент США Барак Обама принимал у себя французского коллегу Франсуа Олланда, на официальном ужине среди блюд, включенных в меню Белого дома, была осетровая икра из Иллинойса.

Ничего неожиданного для дипломатического приема в этом не было. Однако для Олланда, президента-социалиста, это был неловкий момент — употребление дорогой икры могло испортить имидж и вызвать гнев избирателей, объясняет Сокол.

Икра - возможно, не лучший выбор для президента-социалиста | Источник: Reuters

Во французском языке даже существует термин «икорный левый» для социалистов, не склонных к самоограничениям.

Преломить хлеб

«Еда — огромный, огромный, мощный инструмент», — считает аналитик Мария Велес де Берлинер. Кто контролирует доступ к еде, тот контролирует все, что происходит в комнате.

Правоту этой теории подтвердила премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер в 1979 году. На заседании Европейского совета во время переговоров с французским президентом Валери Жискар д’Эстеном, который хотел отложить обсуждение вопросов бюджета и приступить к ужину, она отказалась завершать сессию до того, как решение будет принято.

Маргарет Тэтчер: никакого ужина, пока мы не придем к соглашению | Источник: Reuters

Неудивительно, что это сделало д’Эстена более податливым.

Мендельсон-Форман говорит, что еда в дипломатии способна разрушать барьеры. «Еда заставляет человека смягчаться — она смягчает ваших противников», — поясняет эксперт.

По данным издания New Yorker, во время 20-месячных переговоров по ядерному соглашению с Ираном, напряжение было высоко и переговоры по меньшей мере пять раз оказывались на грани срыва.

Участники переговоров всегда ели отдельно, однако 4 июля, в американский День независимости, иранцы пригласили американцев поесть вместе, не обсуждая дела.

«Впервые иранцы и американцы посмотрели друг на друга иначе», — говорит Мендельсон-Форман. «Сначала они видели друг в друге только переговорщиков, — соглашается Берлинер. — А потом увидели друг в друге людей».

В течение 10 дней соглашение было наконец достигнуто, и оба эксперта убеждены, что это стало возможным благодаря персидской еде и взаимопониманию, которого она помогла достигнуть.

Возможно, этого снова удастся добиться на этой неделе и в ближайшем будущем.

Следующим беспрецедентной дипломатической встречей станут переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Помогут ли им блюда на тарелке?