На Санкт-Петербург надвигаются туманы и дожди

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге в пятницу, 27-го апреля ожидаются туман и дожди, предупреждает городское ГУ МЧС России.

Ежедневный прогноз возникновения и развития возможных ЧС на территории Санкт-Петербурга на 27 апреля 2018 г.

По прогнозам специалистов, ранним утром в городе возможен туман, а в течение дня дожди с прояснениями. Ветер юго-западный, западный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит всего +2…+4 гр., а днем +9…+11 гр.