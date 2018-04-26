Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запретные воды для РФ: Украина закрыла проход судам - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Западные СМИ объяснили, почему РФ не ответит на санкции США
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Серж Саргсян ушел в отставку
18:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Санкт-Петербург надвигаются туманы и дожди

МЧС предупреждает горожан о меняющихся метеорологических условиях.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге в пятницу, 27-го апреля ожидаются туман и дожди, предупреждает городское ГУ МЧС России.

Ежедневный прогноз возникновения и развития возможных ЧС на территории Санкт-Петербурга на 27 апреля 2018 г.

По прогнозам специалистов, ранним утром в городе возможен туман, а в течение дня дожди с прояснениями. Ветер юго-западный, западный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит всего +2…+4 гр., а днем +9…+11 гр.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД. Ночью и рано утром ездить с включенными противотуманными фонарями. А также использовать покрышки, соответствующие погодным условиям.

Все новости региона
Опасно ли смотреть на полную Луну? - психотерапевт
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Германия готова искать инвесторов для украинской ГТС
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Ко Дню Победы Mail.Ru Group запустила проект #мызамир
Репетиция Парада Победы в Москве. Видеотрансляция
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь