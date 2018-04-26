На Санкт-Петербург надвигаются туманы и дожди
МЧС предупреждает горожан о меняющихся метеорологических условиях.
МЧС предупреждает горожан о меняющихся метеорологических условиях.
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Ежедневный прогноз возникновения и развития возможных ЧС на территории
По прогнозам специалистов, ранним утром в городе возможен туман, а в течение дня дожди с прояснениями. Ветер
МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД. Ночью и рано утром ездить с включенными противотуманными фонарями. А также использовать покрышки, соответствующие погодным условиям.