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18:39 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре протестировали сухие фонтаны на склоне площади Славы

Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок.

26 апреля жители Самары заметили в районе склона площади Славы «таинственный туман». Необычность этого погодного явления заключалась в том, что оно сконцентрировалось небольшим островком только в границах склона. Однако, как рассказал архитектор Дмитрий Орлов, в данном тумане никакой мистики нет. Он появился из-за того, что рабочие тестировали сухие фонтаны — сначала в полночь, а затем днем.

«Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок. Предположительно, фонтаны заработают 1 мая», — приводит 63.ru слова Дмитрия Орлова.

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