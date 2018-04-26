В Самаре протестировали сухие фонтаны на склоне площади Славы
Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок.
Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок.
26 апреля жители Самары заметили в районе склона площади Славы «таинственный туман». Необычность этого погодного явления заключалась в том, что оно сконцентрировалось небольшим островком только в границах склона. Однако, как рассказал архитектор Дмитрий Орлов, в данном тумане никакой мистики нет. Он появился
«Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок. Предположительно, фонтаны заработают 1 мая», — приводит 63.ru слова Дмитрия Орлова.