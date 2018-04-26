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18:24 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы все чаще болеют опасной кишечной инфекцией

Санитарные врачи сообщили последние данные по инфекционной заболеваемости. В марте 2018 года ее уровень оказался на 43,8% выше того, что был в первом месяце весны в прошлом году.

Всего с различными инфекциями в медучреждения региона в марте поступило 65 185 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, воронежцы стали чаще страдать от опасного заболевания — сальмонеллеза. Количество соответствующих обращений увеличилось на 21,7%.

Отметим, что сальмонеллез вызывается бактериями сальмонеллами и приводит к интоксикации и поражению желудочно-кишечного тракта. У болеющих этой инфекцией повышается температура тела, они испытывают слабость и головную боль, тошноту и рвоту, боли в животе. Сальмонеллез может привести к многократному жидкому водянистому стулу. Тяжелая форма болезни сопровождается обезвоживанием, увеличением селезенки и печени, развитием почечной недостаточности.

Заражение сальмонеллезом обычно происходит после употребления в пищу домашнего молока и кисломолочных продуктов, плохо термически обработанных мяса и яиц, а также после контакта с инфицированными животными.

Также санитарные врачи отмечают, что в этом марте на 17% было больше зафиксировано случаев заражения кишечными инфекциями неустановленной этиологии. На 56,5% — ветряной оспой. Коклюшем — в 1,9 раза чаще. Внебольничной пневмонией — в 1,87 раза.

При этом Роспотребнадзор отмечает снижение числа заболевших острыми кишечными инфекциями бактериальной и вирусной этиологии (на 34,4% и 32,3% соответственно), острым вирусным гепатитом А (на 44,7%), сифилисом (на 33%), чесоткой (на 58,8%), скарлатиной (на 24,4%), педикулезом (на 7,2%) и так далее.

В марте 467 человек были покусаны животными, что на 61 меньше, чем в прошлом году. В регионе подтвердились 14 случаев бешенства: в Воронеже, Хохольском, Панинском, Кантемировском, Каширском, Каменском, Калачеевском, Новоусманском, Бутурлиновском, Бобровском и Аннинском районах. Во всех населенных пунктах, кроме последнего, было зарегистрировано по одному случаю, в последнем — три.

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