Воронежцы все чаще болеют опасной кишечной инфекцией

Всего с различными инфекциями в медучреждения региона в марте поступило 65 185 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, воронежцы стали чаще страдать от опасного заболевания — сальмонеллеза. Количество соответствующих обращений увеличилось на 21,7%.

Отметим, что сальмонеллез вызывается бактериями сальмонеллами и приводит к интоксикации и поражению желудочно-кишечного тракта. У болеющих этой инфекцией повышается температура тела, они испытывают слабость и головную боль, тошноту и рвоту, боли в животе. Сальмонеллез может привести к многократному жидкому водянистому стулу. Тяжелая форма болезни сопровождается обезвоживанием, увеличением селезенки и печени, развитием почечной недостаточности.

Заражение сальмонеллезом обычно происходит после употребления в пищу домашнего молока и кисломолочных продуктов, плохо термически обработанных мяса и яиц, а также после контакта с инфицированными животными.

Также санитарные врачи отмечают, что в этом марте на 17% было больше зафиксировано случаев заражения кишечными инфекциями неустановленной этиологии. На 56,5% — ветряной оспой. Коклюшем — в 1,9 раза чаще. Внебольничной пневмонией — в 1,87 раза.

При этом Роспотребнадзор отмечает снижение числа заболевших острыми кишечными инфекциями бактериальной и вирусной этиологии (на 34,4% и 32,3% соответственно), острым вирусным гепатитом А (на 44,7%), сифилисом (на 33%), чесоткой (на 58,8%), скарлатиной (на 24,4%), педикулезом (на 7,2%) и так далее.