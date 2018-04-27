Путин поручил построить в России современные общежития для студентов

«Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей — независимо от их места жительства, дохода родителей — были возможности для получения высшего образования», — сказал глава государства на 11-м съезде Российского союза ректоров.

По его словам, появление передовых и комфортных кампусов при университетах должно помочь учащимся в реализации их возможностей. Поиск финансирования строительства войдет в число задач нового кабмина. Президент России также призвал участников съезда обеспечить комфортные условия для реализации высокотехнологичных проектов, стартапов на базе высших учебных заведений.

«Следует поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию и внедрению собственных разработок. При этом вузы могут готовить целые проектные команды, которые способны конструировать сложные инженерные технологические системы», — цитирует Путина ТАСС.