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18:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, как молодые специалисты создали мощнейшую ударную систему

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с ректорами рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.

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«По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена», — сказал Путин, обращаясь к ректору Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолию Александрову.

По словам Александрова, данная работа является непростой, очень ответственной и не все могут ее организовать. «Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело», — сказал Александров.

В свою очередь, Путин отметил, что попросил Александрова конкретизировать проблему, чтобы ее решить.

«У меня-то наоборот, честно говоря… и опыт, и знания в этом смысле положительные. Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании я говорил об этом, у нас создаются очень современные уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений», — рассказал президент..

Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую.
Владимир Путин
президент РФ

Он подчеркнул, что, если необходимы меры по продолжению и интенсификации такой работы, нужно ему о них рассказать.

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