Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
12Восстание обреченных
18:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сезон фонтанов в Воронеже откроют концертом и фаер-шоу на площади Победы

Воронежский водоканал завершает подготовительные работы к сезону фонтанов, который стартует во вторник, 1 мая. Запуск двух самых крупных городских фонтанов сопроводят праздничными мероприятиями.

Источник: РИА "Воронеж"

На площади Победы запланирована молодежная программа с фаер-шоу и выступлением участника фестиваля «Нашествие» — воронежской группы «Театр иллюзий». А в Кольцовском сквере пройдет танго-флешмоб для всех желающих. Точное время начала программ организаторы сообщат позднее.

Специалисты водоканала заменили вышедшие из строя детали фонтанов в Кольцовском сквере и на площади Победы. Сейчас производят замену форсунок в чашах. Их устанавливают под расчетным углом, чтобы струя вода «взлетала» по синусоиде и не выливалась за пределы чаши. Насколько точны расчеты бригады слесарей водоканала, покажет пробный запуск фонтанов 27 апреля.

Также специалистам предстоит восстановить часть светодиодов фонтана в Кольцовском сквере, вышедших из строя во время использования его в зимнем варианте светового арт-объекта. К тому же весной фонтан использовали не по назначению экстремалы-велосипедисты.

— Они разгоняются и совершают свои трюки прямо над чашей. Из-за этого гранит местами разбит, есть большие сколы и царапины. Мы постараемся привести все в порядок, но хотелось бы обратиться к горожанам: берегите свой город и прекрасные места, которые в нем есть, тогда они прослужат долго, — попросил электромонтер участка по эксплуатации канализационных насосных станций «РВК-Воронеж» Сергей Калинин.

Все новости региона
Воронежский областной конкурс «Учитель года» выиграла педагог из Острогожска
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
«Никто не был жестче». Трамп оценил свое отношение к России
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь