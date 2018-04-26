Сезон фонтанов в Воронеже откроют концертом и фаер-шоу на площади Победы

На площади Победы запланирована молодежная программа с фаер-шоу и выступлением участника фестиваля «Нашествие» — воронежской группы «Театр иллюзий». А в Кольцовском сквере пройдет танго-флешмоб для всех желающих. Точное время начала программ организаторы сообщат позднее.
Специалисты водоканала заменили вышедшие из строя детали фонтанов в Кольцовском сквере и на площади Победы. Сейчас производят замену форсунок в чашах. Их устанавливают под расчетным углом, чтобы струя вода «взлетала» по синусоиде и не выливалась за пределы чаши. Насколько точны расчеты бригады слесарей водоканала, покажет пробный запуск фонтанов 27 апреля.
Также специалистам предстоит восстановить часть светодиодов фонтана в Кольцовском сквере, вышедших из строя во время использования его в зимнем варианте светового арт-объекта. К тому же весной фонтан использовали не по назначению экстремалы-велосипедисты.
— Они разгоняются и совершают свои трюки прямо над чашей. Из-за этого гранит местами разбит, есть большие сколы и царапины. Мы постараемся привести все в порядок, но хотелось бы обратиться к горожанам: берегите свой город и прекрасные места, которые в нем есть, тогда они прослужат долго, — попросил электромонтер участка по эксплуатации канализационных насосных станций «РВК-Воронеж» Сергей Калинин.