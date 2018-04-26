Сезон фонтанов в Воронеже откроют концертом и фаер-шоу на площади Победы

Источник: РИА "Воронеж"

На площади Победы запланирована молодежная программа с фаер-шоу и выступлением участника фестиваля «Нашествие» — воронежской группы «Театр иллюзий». А в Кольцовском сквере пройдет танго-флешмоб для всех желающих. Точное время начала программ организаторы сообщат позднее.

Специалисты водоканала заменили вышедшие из строя детали фонтанов в Кольцовском сквере и на площади Победы. Сейчас производят замену форсунок в чашах. Их устанавливают под расчетным углом, чтобы струя вода «взлетала» по синусоиде и не выливалась за пределы чаши. Насколько точны расчеты бригады слесарей водоканала, покажет пробный запуск фонтанов 27 апреля.

Также специалистам предстоит восстановить часть светодиодов фонтана в Кольцовском сквере, вышедших из строя во время использования его в зимнем варианте светового арт-объекта. К тому же весной фонтан использовали не по назначению экстремалы-велосипедисты.