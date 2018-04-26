Ученые предложили вызывать слабоумие спреем в нос
Введение вещества, запускающего образование амилоидных бляшек, приводит к таким же последствиям для мозга, как и болезнь Альцгеймера.
Введение вещества, запускающего образование амилоидных бляшек, приводит к таким же последствиям для мозга, как и болезнь Альцгеймера.
Исследователи из России, совместно с коллегами из Украины, Швеции и Великобритании представили результаты работы, в ходе которой они вводили мышам интраназально (через нос) белок S100A9, привлекающий к месту воспаления лимфоциты. Делалось это для того, чтобы спровоцировать реакции воспаления в головном мозге и оценить, какую роль они играют в развитии болезни Альцгеймера. Эксперименты показали, что после интраназального введения S100A9 в мозге мышей образуются скопления
Одна из популярных теорий о причинах болезни Альцгеймера и близких к ней деменций говорит, что нарушения работы мозга возникают
Позднее ученым удалось обнаружить и вещество, связывающее воспаление нервной ткани и образование скоплений
Чтобы выяснить, какой эффект на головной мозг оказывает непосредственно S100A9, его ввели через нос пожилым (возраст около года) лабораторным мышам. Дело в том, что чувствительные к запахам клетки внутри носа передают информацию непосредственно в мозг, без «переключений» по пути. Таким образом, обонятельная система представляет собой кратчайший путь к головному мозгу. При этом ученые использовали белок двух форм — «обычный» и имеющий свойства амилоида. После процедуры нейрофизиологи оценивали способность подопытных мышей запоминать информацию, а также состояние тканей их головного мозга, включая изменения их биохимического состава по сравнению контрольными срезами обычных престарелых грызунов.
Анализ показал, что введенный интраназально белок S100A9 в любой из двух форм запускает в нервных клетках мышей стрессовые реакции. Особенно сильно это проявляется в лобных долях больших полушарий, гиппокампе и мозжечке — структурах, отвечающих за планирование действий, запоминание пространственной информации и движения соответственно. В них повышается концентрация самого S100A9, каспазы-3 (фермента из группы белков, управляющих гибелью клеток), белка Bax и некоторых других веществ, и начинается образование скоплений
Такие эффекты исследуемого белка очень похожи на то, что происходит на ранних стадиях болезни Альцгеймера и некоторых других деменций. Поэтому авторы работы считают, что предложенная ими процедура интраназального введения S100A9 подходит для изучения состояния головного мозга при воспалительных реакциях и спровоцированном ими образовании бляшек