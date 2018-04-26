Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запретные воды для РФ: Украина закрыла проход судам - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Взорванная Лавровым «бомба» рушит правительство Британии — СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
17Time 100
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
19:17 (мск), источник: ТАСС

Ко Дню Победы Mail.Ru Group запустила проект #мызамир

Аглая Тарасова и Елизавета Боярская первыми прочитали фронтовые письма своих родных в рамках акции памяти.

Компания Mail.Ru Group запустила ко Дню Победы проект памяти #мызамир. Акции проходят в Почте Mail.Ru и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили в пресс-службе компании.

«Пользователи всех сервисов смогут поделиться фотографиями родных и близких, которых затронула Великая Отечественная война, их письмами и любимыми стихотворениями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первыми письма своих родных прочитали Аглая Тарасова и Елизавета Боярская. В акции памяти также примут участие Гарик Харламов, Павел Деревянко, Нюша, Анна Хилькевич и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каждый пользователь соцсетей также может разместить свой ролик с хэштегом #мызамир.

Кроме того, в рамках проекта Почта Mail.Ru запустила акцию «Лица победы». С 25 по 30 апреля пользователи могут присылать фотографии своих родных для размещения в первом виртуальном музее памяти — трехмерной галерее.

В «Одноклассниках» в приложении OK Live также пройдет видеофлешмоб, где участники создадут свои трансляции с хэштегом и прочитают фронтовые письма своей семьи.

В соцсети «ВКонтакте» пройдет благотворительный флешмоб.

«Каждый участник сможет выложить свое видеообращение с хэштегом #мызамир — лучшие из них будут опубликованы на главной странице видеораздела «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

В сообществе соцсети #мызамир пользователи смогут также отправить пожертвования фонду «Старость в радость» для одиноких пожилых людей в домах престарелых через приложение Добра Mail.Ru.

Акция продлится до 9 мая.

 Уходя, он рассказал американцам всю правду о том, кто управляет страной
Ядерный взрыв на Урале - почему жителям города не говорили правду
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Германия готова искать инвесторов для украинской ГТС
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Репетиция Парада Победы в Москве. Видеотрансляция
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь