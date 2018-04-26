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20:09 (мск), источник: Популярная механика

В Китае поймали самого большого в мире комара

Китайские ученые обнаружили крупного комара, размах крыльев которого достигает 11,15 сантиметров. Утверждается, что данный экземпляр является крупнейшим в мире среди этого вида насекомых, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

Источник: Популярная механика

Москита обнаружили в горах юго-западной провинции Сычуань в августе прошлого года во время экспедиции, организованной энтомологом Чжао Ли. Он является куратором Музея насекомых Западного Китая в городе Чэнду, где в мае представит свою находку. Специалист потратил несколько месяцев на детальное изучение насекомого, чтобы окончательно убедиться в том, что оно претендует на звание крупнейшего.

Комар относится к семейству долгоножек, к виду Holorusia mikado. Впервые подобные представители москитов были обнаружены в Японии британским энтомологом Джоном Вествудом в 1876 году. Однако обычно размер их крыльев составляет порядка восьми сантиметров.

Несмотря на то, что подобные комары имеют устрашающий вид, они не относятся к разряду кровососущих, плохо летают и не представляют вреда.

В Музее насекомых Западного Китая, где найденного комара представят публике, находятся более 700 тысяч особей насекомых из 40 стран мира.

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