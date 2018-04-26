Путин пообещал лично оценить первый российский «солнцемобиль»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал лично посмотреть первый российский «солнцемобиль» в деле.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал лично посмотреть первый российский «солнцемобиль» в деле.
Машину главе государства показали во время посещения
Руководители проекта рассказали главе государства, что скоро «солнцемобиль» будет принимать участие в соревнованиях в Сочи, где можно будет посмотреть на все его возможности.
«У меня в Сочи как раз будет совещание с военными, с министерством обороны. Может быть заеду к вам, посмотрю», — отреагировал Путин.
По словам разработчиков, особенностью электромобиля SOL является то, что он может заряжаться по ходу движения, солнечные батареи установлены на крыше машины. Машина может преодолевать расстояние более чем в 500 километров.