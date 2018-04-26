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20:32 (мск), источник: РИА Новости

Путин пообещал лично оценить первый российский «солнцемобиль»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал лично посмотреть первый российский «солнцемобиль» в деле.

Источник: РИА Новости

Машину главе государства показали во время посещения Санкт-Петербургского политехнического университета.

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Руководители проекта рассказали главе государства, что скоро «солнцемобиль» будет принимать участие в соревнованиях в Сочи, где можно будет посмотреть на все его возможности.

«У меня в Сочи как раз будет совещание с военными, с министерством обороны. Может быть заеду к вам, посмотрю», — отреагировал Путин.

По словам разработчиков, особенностью электромобиля SOL является то, что он может заряжаться по ходу движения, солнечные батареи установлены на крыше машины. Машина может преодолевать расстояние более чем в 500 километров.

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