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20:14 (мск), источник: Sputnik

Догрызть гранит науки: как в Узбекистане изменят послевузовское обучение

В ближайшее время вузы и научные учреждения будут самостоятельно присуждать ученые степени докторов философии, наук и ученых званий.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы планируется полностью изменить систему послевузовского образования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Министерство инновационного развития в четверг представило проект грядущих изменений. Корреспондент Sputnik разбирался, что же ждет в Узбекистане студентов, желающих грызть гранит науки и после окончания вуза.

Основные проблемы

Как отмечается в документе, сегодня разрозненность процессов подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и их аттестации не позволяет обеспечить скоординированное и эффективное функционирование института послевузовского образования, а также четкое определить сферы ответственности уполномоченных органов и организаций.

Кроме того, несоответствие действующих требований к подготовке научных и научно-педагогических кадров международным стандартам не дает возможности обеспечить широкое признание достижений отечественной науки и ее интеграцию в мировое научное сообщество.

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При этом ограниченная самостоятельность образовательных и научно-исследовательских учреждений в организации подготовки кадров приводит к снижению их инициативы и ответственности за организацию работы в данном направлении. Еще один существенный минус — система послевузовского образования не учитывает в полной мере потребности современного высокотехнологичного производственного сектора экономики в кадрах высшей квалификации.

Также, отмечают разработчик, на неудовлетворительном уровне находится сотрудничество с ведущими зарубежными научными учреждениями, обладающими передовым опытом и потенциалом в решении актуальных проблем развития науки.

Ориентиры

Эксперты предлагают, прежде всего, начать с упразднения Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров. Это планируется сделать уже с 1 июня 2018 года. Затем с 1 января 2019 года в стране планируется ввести систему послевузовского образования, основанную на принципах саморегулирования и самостоятельности высших образовательных и научно-исследовательских учреждений в сфере подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Целевые ориентиры новой системы — внедрение инновационной и индустриально-ориентированной формы обучения докторов философии (PhD), а также практики совместной подготовки отечественными и зарубежными высшими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями кадров (double degree).

Особенно интересным выглядит предложение по обязательному опубликованию в Интернете текстов защищенных диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) для публичного ознакомления.

Что будем делать?

Министерство инновационного развития предлагает предоставить высшим образовательным и научным учреждениям право самостоятельно осуществлять
присуждение ученых степеней доктора философии (PhD), доктора наук (DSc) и ученых званий.

Кроме того, они получат право организовывать постоянно действующие Советы по послевузовскому образованию для организации подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, а также присуждения ученых степеней и званий с выдачей дипломов. К работе таких советов будут привлекать ведущих ученых, в том числе иностранных.

Руководство и мониторинг деятельности лиц, обучающихся в базовой докторантуре, докторантуре и самостоятельном соискательстве, будет осуществляться специальными руководящими комитетами, формируемыми для каждого соискателя на весь период обучения из числа ведущих ученых по соответствующим специальностям и представителя Совета.

Прием в базовую докторантуру, докторантуру и самостоятельное соискательство планируется проводить при условии знания иностранного языка, подтвержденного соответствующим сертификатом (не менее В2 по CEFR). Еще один интересный момент — допуск к защите диссертационной работы на присвоение ученой степени доктора философии (PhD) будет осуществляется при условии опубликования результатов исследования в реферируемом и цитируемом международном научном издании, доктора наук (DSc) — в международном научном издании, имеющем международный индекс научного цитирования и ненулевой импакт-фактор.

При этом лица, имеющие ученую степень доктора философии (PhD) или иную приравненную ученую степень, самостоятельно подготовившие диссертации на соискание ученой степени доктора наук (DSc), а также выполнившие все установленные требования для получения данной ученой степени, будут вправе представлять диссертационную работу в Совет без обучения в докторантуре или самостоятельном соискательстве.

Лица, ранее прошедшие обучение в аспирантуре, институте старших научных сотрудников — соискателей, самостоятельных соискателей и подготовивших диссертации на соискание ученых степеней доктора философии (PhD) также будут вправе представлять диссертационные работы в Совет с целью их рассмотрения и присуждения соответствующей ученой степени.

Для публичной защиты диссертационной работы Совет будет формировать специальную экспертную комиссию из числа ведущих ученых по соответствующим специальностям, отвечающих требованиям к членам таких комиссий.

Государственный контроль

Грядущие изменения также предполагают появление в структуре Министерства инновационного развития Управления послевузовского образования, а также наделение самого министерства новыми полномочиями. Теперь министерством займется аккредитацией высших образовательных и научно-
исследовательских учреждений на осуществление деятельности по подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в институте послевузовского образования, предоставляющей право на создание Советов.

Кроме того, оно будет разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере для обеспечения соответствия порядка присуждения ученых степеней доктора и других званий международным стандартам.

Среди других направлений деятельности — утверждение разрабатываемых Советами требований к оформлению диссертационных работ, а также квот приема в базовую докторантуру и докторантуру на основании анализа потребностей отраслей, министерств и ведомств.

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