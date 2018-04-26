Продавцы мороженого в Шымкенте разбежались от проверяющих
В итоге, из пяти точек общепита всего один предприниматель предъявил нужные справки.
В итоге, из пяти точек общепита всего один предприниматель предъявил нужные справки.
После массового отравления мороженым в Шымкенте, ответственные службы активизировали свою работу. Точки, где продают разливное мороженое проверили сотрудники департамента по охране общественного здоровья, а после к проверке присоединились представители Палаты предпринимателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.
Такое внезапный рейд от сотрудников палаты предпринимателей, продавцам мороженого и фастфуда по улице Аскарова, явно пришелся не по вкусу. А завидев камеры, сотрудники торговых точек и вовсе побросали свои рабочие места.
И это притом, что специалисты палаты предпринимателей
В итоге, из пяти точек общепита всего один предприниматель предъявил нужные справки.
«Вот у меня все при себе — и регистрация, и санитарные книжки на месте. Все в порядке. Мы закон соблюдаем», — говорит продавец ароматной самсы и мягкого мороженого.
Специалисты уверяют — соблюдение санитарных норм — залог здоровья потребителей.
«Палата предпринимателей всегда призывает бизнесменов работать честно и по правилам, а также соблюдать все санитарные требования. И то, что ежегодно снижается госконтроль за их предприятиями, не должно привести к тому, что будет вседозволенность», — рассказывает Сабира Адамбекова, начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров РПП.