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21:54 (мск), источник: Zakon.kz

Продавцы мороженого в Шымкенте разбежались от проверяющих

В итоге, из пяти точек общепита всего один предприниматель предъявил нужные справки.

Источник: Zakon.kz

После массового отравления мороженым в Шымкенте, ответственные службы активизировали свою работу. Точки, где продают разливное мороженое проверили сотрудники департамента по охране общественного здоровья, а после к проверке присоединились представители Палаты предпринимателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

Такое внезапный рейд от сотрудников палаты предпринимателей, продавцам мороженого и фастфуда по улице Аскарова, явно пришелся не по вкусу. А завидев камеры, сотрудники торговых точек и вовсе побросали свои рабочие места.

И это притом, что специалисты палаты предпринимателей всего-то попросили предъявить регистрацию и санитарные книжки. Но показывать документы, которые по правилам, может запросить любой человек, производители съестного отказались.

В итоге, из пяти точек общепита всего один предприниматель предъявил нужные справки.

«Вот у меня все при себе — и регистрация, и санитарные книжки на месте. Все в порядке. Мы закон соблюдаем», — говорит продавец ароматной самсы и мягкого мороженого.

Специалисты уверяют — соблюдение санитарных норм — залог здоровья потребителей.

«Палата предпринимателей всегда призывает бизнесменов работать честно и по правилам, а также соблюдать все санитарные требования. И то, что ежегодно снижается госконтроль за их предприятиями, не должно привести к тому, что будет вседозволенность», — рассказывает Сабира Адамбекова, начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров РПП.

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