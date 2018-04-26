Продавцы мороженого в Шымкенте разбежались от проверяющих

Источник: Zakon.kz

После массового отравления мороженым в Шымкенте, ответственные службы активизировали свою работу. Точки, где продают разливное мороженое проверили сотрудники департамента по охране общественного здоровья, а после к проверке присоединились представители Палаты предпринимателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

Такое внезапный рейд от сотрудников палаты предпринимателей, продавцам мороженого и фастфуда по улице Аскарова, явно пришелся не по вкусу. А завидев камеры, сотрудники торговых точек и вовсе побросали свои рабочие места.

И это притом, что специалисты палаты предпринимателей всего-то попросили предъявить регистрацию и санитарные книжки. Но показывать документы, которые по правилам, может запросить любой человек, производители съестного отказались.

В итоге, из пяти точек общепита всего один предприниматель предъявил нужные справки.

«Вот у меня все при себе — и регистрация, и санитарные книжки на месте. Все в порядке. Мы закон соблюдаем», — говорит продавец ароматной самсы и мягкого мороженого.

Специалисты уверяют — соблюдение санитарных норм — залог здоровья потребителей.