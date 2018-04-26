Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии его здоровья
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме.
«Он не в коме, это неправда», — сказал Согомонян.
Он рассказал, что актер чувствует себя не очень хорошо, но «ничего критического», он находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.