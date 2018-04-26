Синоптики: неделя закончится летней жарой — будет до +27°С
Тепло в республику принесут воздушные массы, поступающие с
Тепло в республику принесут воздушные массы, поступающие с
МИНСК, 26 апр — Sputnik.
В ближайшие сутки в стране, по данным Гидромета, еще будет неустойчивая погода — возможны кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, днем термометры покажут от +11 до +17°С.
Уже в субботу 28 апреля Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления: кратковременные осадки ожидаются лишь в
В воскресенье на территорию Беларуси начнут смещаться теплые воздушные массы: днем температура поднимется до +23°С, а на юге республики — до +27°С.