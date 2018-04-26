Синоптики: неделя закончится летней жарой — будет до +27°С

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси в конце текущей недели: по югу республики температура в воскресенье поднимется до +27°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие сутки в стране, по данным Гидромета, еще будет неустойчивая погода — возможны кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, днем термометры покажут от +11 до +17°С.

Уже в субботу 28 апреля Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления: кратковременные осадки ожидаются лишь в северо-западных регионах Беларуси, днем уже станет теплее — от +14 до +21°С, а на юго-западе +22..+24°С.