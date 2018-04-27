Наказание без выдворения
МВД опубликовало проект поправок к КоАП, позволяющий судьям не выдворять из РФ нарушителей миграционного режима с учетом смягчающих обстоятельств, заменяя им наказание штрафом.
МВД опубликовало проект поправок к КоАП, позволяющий судьям не выдворять из РФ нарушителей миграционного режима с учетом смягчающих обстоятельств, заменяя им наказание штрафом.
Индивидуальный подход уже закреплен в ряде норм КоАП по решению Конституционного суда (КC), но полиция согласна сделать его «общим правилом назначения административного наказания».
При этом Минюст отчитался в Совете Европы о принятии мер по жалобам апатридов, хотя постановления Европейского и Конституционного судов по таким делам до сих пор не исполнены, отмечают эксперты.
Поправки КоАП, предоставляющие судьям возможность замены административного наказания на более мягкое в зависимости от конкретных обстоятельств дела, размещены МВД для общественного обсуждения до 4 мая. Полиция разработала их на основании постановления КС от 17 февраля 2016 года. Оно было вынесено по делу гражданина Молдавии Михаила Цуркана, выдворенного из России за то, что он забыл уведомить ФМС о регистрации в Подмосковье (такое требование предусмотрено ч. 3. ст. 18,8 КоАП и для пребывания в Москве,
С декабря 2016 года ч. 3 ст. 18.8 КоАП позволяет избежать выдворения за исключением случая отсутствия или утраты документов, подтверждающих право иностранца на пребывание. В апреле 2017 года подход КС был закреплен в «Общих правилах назначения административного наказания» (ст. 4.1 КоАП) для рассмотрения дел о правонарушениях на официальных спортивных мероприятиях, за которые иностранные болельщики при смягчающих обстоятельствах могут отделаться штрафом в размере 40−50 тыс. руб. и запретом посещать стадионы на срок от одного до семи лет.
В октябре 2017 года первый
Суды и сейчас могут не применять выдворение в соответствии с разъяснениями Верховного суда и КС, но теперь факторы, которые суды должны принимать во внимание, предлагается перенести в тексты закона, отметил адвокат Сергей Голубок. Адвокат Ольга Цейтлина сказала «Ъ», что эти поправки очень важны, поскольку суды на практике игнорируют семейное положение и другие важные обстоятельства.
Одновременно Минюст направил в Комитет министров Совета Европы письмо с предложением признать исполненными постановления ЕСПЧ по жалобам апатридов. Нарушением Европейской конвенции были признаны фактически бессрочное содержание заявителей в спецучреждениях МВД РФ на основе решений национальных судов и условия их содержания под стражей. Минюст доложил, что компенсации заявителям выплачены, они сейчас не подвергаются выдворению или депортации и могут «отрегулировать свой миграционный статус». При этом Госдума в первом чтении приняла разработанные МВД поправки к КоАП по урегулированию этой проблемы, отрапортовал Минюст спустя четыре года после соответствующего указания ЕСПЧ. Ведомство сослалось на решение КС по делу Мсхиладзе, которым в мае 2017 года также было предписано внести поправки в КоАП.
Это решение не исполнено, отмечают представлявшие интересы господина Мсхиладзе Сергей Голубок и Ольга Цейтлина. Не исполнено и решение ЕСПЧ по делу другого ее подзащитного Романа Кима, сказала «Ъ» адвокат: «Он не имеет никакого правового статуса и
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург