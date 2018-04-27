Наказание без выдворения

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Индивидуальный подход уже закреплен в ряде норм КоАП по решению Конституционного суда (КC), но полиция согласна сделать его «общим правилом назначения административного наказания».

Читайте также Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России

При этом Минюст отчитался в Совете Европы о принятии мер по жалобам апатридов, хотя постановления Европейского и Конституционного судов по таким делам до сих пор не исполнены, отмечают эксперты.

Поправки КоАП, предоставляющие судьям возможность замены административного наказания на более мягкое в зависимости от конкретных обстоятельств дела, размещены МВД для общественного обсуждения до 4 мая. Полиция разработала их на основании постановления КС от 17 февраля 2016 года. Оно было вынесено по делу гражданина Молдавии Михаила Цуркана, выдворенного из России за то, что он забыл уведомить ФМС о регистрации в Подмосковье (такое требование предусмотрено ч. 3. ст. 18,8 КоАП и для пребывания в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Выдворение влечет пятилетний запрет на въезд в РФ и невозможность вновь оформить вид на жительство. Суды трудовую деятельность и уплату заявителем налогов основанием для смягчения его участи не сочли.

КС признал такой миграционный режим неконституционным и обязал законодателя индивидуализировать ответственность за однократное нарушение спорной нормы с учетом длительности пребывания иностранца в стране, наличия у него здесь семьи, уплаты налогов и законопослушного поведения.

С декабря 2016 года ч. 3 ст. 18.8 КоАП позволяет избежать выдворения за исключением случая отсутствия или утраты документов, подтверждающих право иностранца на пребывание. В апреле 2017 года подход КС был закреплен в «Общих правилах назначения административного наказания» (ст. 4.1 КоАП) для рассмотрения дел о правонарушениях на официальных спортивных мероприятиях, за которые иностранные болельщики при смягчающих обстоятельствах могут отделаться штрафом в размере 40−50 тыс. руб. и запретом посещать стадионы на срок от одного до семи лет.



В октябре 2017 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить такой подход на все случаи обязательного выдворения.

Если суд придет к выводу, что оно является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, он может заменить его штрафом в 40−50 тыс. руб.