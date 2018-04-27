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20:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Футбол с большой дороги. Как ЧМ-2018 изменит российский транспорт

Подготовка транспортной инфраструктуры РФ к чемпионату мира по футболу входит в финальную фазу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уже можно сказать, что большинство объектов, строительство которых было прямо и официально привязано к чемпионату, готовы или будут введены в мае. Среди серьезных исключений — взлетно-посадочные полосы Шереметьево и Домодедово. Также декларациями остались многие проекты в регионах, например дополнительные ветки метро. Но чиновники уверяют, что на самом деле в синхронизации этих объектов с ЧМ не было и нет необходимости.

Матч с мягкой посадкой

Набор транспортных объектов, которые должны быть построены к чемпионату мира по футболу (пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России), был определен еще пять лет назад. Объем федеральной подпрограммы «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» программы подготовки к проведению ЧМ-2018 (утверждена постановлением правительства от 20 июня 2013 года) — 352,5 млрд руб., из них 170,3 млрд должен был выделить федеральный бюджет, 35,1 млрд — регионы и 147,1 млрд руб.— инвесторы.

Наиболее серьезная статья федеральных расходов — авиационная инфраструктура (117,8 млрд руб.). Как пояснили «Ъ» в Минтрансе, ряд объектов уже готов: принимают пассажиров новые терминалы Санкт-Петербурга (по данным самого аэропорта, Пулково-2 только проходит тестирование), Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода; модернизирован терминал в Екатеринбурге; обновлена инфраструктура Внуково; введен первый пусковой комплекс в Калининграде. В декабре 2017 года состоялось открытие нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Во ФГУП АГА (а) (готовит все объекты аэродромной инфраструктуры городов проведения ЧМ-2018, кроме Петербурга) «Ъ» подтвердили, что работы полностью завершены везде, кроме московского Шереметьево.

В «Аэропортах регионов» (входят в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), четыре аэропорта которых попали в перечень объектов ЧМ-2018, рассказывают, что с 2010 года вложили 4,5 млрд руб. в модернизацию екатеринбургского Кольцово (8 млн человек в год, десять телетрапов). В 2011 году холдинг вошел в проект строительства нового пассажирского терминала в Самаре (более 3,5 млн человек в год, семь телетрапов), в модернизацию аэропорта Курумоч вложено 6 млрд руб. В том же году «Аэропорты регионов» стали инвестором нижегородского Стригино, новый аэровокзальный комплекс стоимостью 5 млрд руб. заработал в марте 2016 года (более 1,5 млн человек в год, четыре телетрапа). Платов в Ростове-на-Дону стал первым в постсоветское время крупным аэропортом, построенным с нуля. Общий бюджет проекта превысил 47 млрд руб. (19 млрд руб. вложили «Аэропорты регионов», 18 млрд — федеральный и 10 млрд руб.— региональный бюджеты).

В холдинге признают, что ЧМ, «безусловно, стал мощным драйвером развития регионального авиасообщения в тех городах, которые будут принимать матчи». Однако там убеждены, что инфраструктура будет востребована и после мундиаля: «Модернизация аэропортов сама по себе способна существенно нарастить объемы перелетов. Уже по итогам 2017 года пассажиропоток наших аэропортов вырос на 27%, в первом квартале — на 19%, что в полтора раза опережает общеотраслевые темпы».

У «Аэропортов регионов» был шанс получить еще один аэропорт ЧМ-2018 — саранский. Переговоры об этом шли в 2015 году, однако успехом не увенчались, и реконструкцию стоимостью 3,5 млрд руб. вела управляющая компания, подконтрольная Мордовии. Терминал открылся в середине февраля. В калининградском Храброво, по данным «Ъ», еще завершают реконструкцию терминала, доделывают привокзальную площадь. Об удлинении взлетно-посадочной полосы к ЧМ-2018 там говорят с осторожностью, но губернатор области Антон Алиханов уверяет, что сделают и это. В то же время обновить аэронавигационное оборудование к мундиалю не удалось — не хватило финансирования.

Долгие дороги к стадионам

Строительство автомобильных и железных дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018 преследовало несколько целей: обеспечить сообщение с аэропортами и стадионами, упростить логистику внутри городов и создать объездные маршруты.

Масштабных проектов вроде запуска экспрессов в аэропорты к мундиалю не планировалось. Но ОАО РЖД достраивает 1,2 км железной дороги от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда, что сократит время в пути до 30 мин. электричкой. В Саранске к чемпионату мира построили новую автостраду от аэропорта до стадиона, на которой нет светофоров и перекрестков. В Ростове-на-Дону к новому аэропорту Платов провели 16 км дороги.

В Санкт-Петербурге по планам правительства города к ЧМ-2018 должно появиться семь новых объектов инфраструктуры и должен быть реконструирован еще один, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга. При этом в ведомстве подчеркнули, что проекты «на долгие годы обеспечат жителей города новыми транспортными маршрутами и зонами отдыха». Речь идет о набережных, мостах, транспортных развязках, новых станциях метро. Четыре объекта введены, четыре — «на завершающей стадии».

Дорожную сеть в той или иной степени реконструировали во всех городах ЧМ-2018. В Самаре вообще построили новую улицу длиной 2,6 км под названием Арена-2018 и впервые в постсоветское время запустили новую линию трамвая. В Калининграде стояла достаточно специфическая инфраструктурная задача, поскольку через область болельщики въезжают из Литвы и Польши на машинах и автобусах. Поэтому там потребовалось реконструировать более 100 км дорог прямо от границы. В нескольких городах подготовка транспортной инфраструктуры была лишь косметической, например в Сочи, Казани и отчасти Москве, поскольку ряд объектов был реконструирован к Универсиаде-2013, Олимпиаде-2014 и Кубку конфедераций-2017.

Как сообщили «Ъ» в ОАО РЖД, помимо тех 18 вокзалов в Сочи, Казани и Москве, которые были реконструированы к предыдущим спортивным событиям, монополия завершает работы еще по 31 вокзальному комплексу в городах проведения чемпионата, инвестиции составили 8,6 млрд руб. Вокзалы Саранск и Рузаевка уже введены, основной объем работ завершен на вокзалах в Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и на пяти вокзальных комплексах Петербурга. Проекты реконструкции вокзалов Нижнего Новгорода и Волгограда самые масштабные, уточнили в ОАО РЖД, и в полном объеме работы завершатся в конце апреля и начале мая соответственно.

«Не больно-то и хотелось»

Все проекты, которые обсуждались в связке с ЧМ-2018, но не были реализованы, чиновники комментируют в духе «не больно-то и хотелось, обойдемся». Так, к чемпионату собирались привязать завершение работ по строительству платной трассы М-11 Москва—Петербург, Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Однако теперь в Минтрансе говорят (и подтверждают в ГК «Автодор»), что эти объекты «никогда не входили в программу подготовки к ЧМ»

То же произошло со многими объектами метро. Так, в Казани планировали ввести к ЧМ-2018 Савиновскую линию протяженностью 20 км, но не хватило средств. В Екатеринбурге тоже рассчитывали получить под мундиаль деньги на вторую ветку метро, однако этого не произошло. Следующий шанс у города появится, если он выиграет право проведения международной универсальной выставки «Экспо-2025». В Петербурге местные власти рассчитывали ввести к ЧМ-2018 три станции продолжения «Фрунзенского радиуса» — «Проспект славы», «Дунайская», «Шушары». Эти объекты введут в мае, но до декабря станции будут работать только на прогон. В КРТИ подчеркивают, что они «фактически не требуются для транспортной связи при проведении ЧМ-2018».

Вне официальной программы подготовки к чемпионату остался и проект аэроэкспресса в Пулково, проволочки с которым чиновники объясняют в том числе падением пассажиропотока аэропорта в 2016 году. Впрочем, снижение составило всего 1,6%, а в 2017 году оно сменилось ростом на 21,6%, и во втором полугодии город планирует провести конкурс по привлечению инвесторов для аэроэкспресса, чтобы запустить его в конце 2021-го — начале 2022 года. Для ЧМ же, говорят в комитете по транспорту Петербурга, хватит такси, специализированных шаттлов и общественного транспорта, как было в ходе Кубка конфедераций. Отказались от идеи соединить аэропорт с городом железной дорогой и в Нижнем Новгороде, также обещая возить болельщиков шаттлами.

Не удалось вписать в программу подготовки и ряд других проектов. Так, в Казани основной идеей было благоустройство набережной реки Казанки на противоположной от кремля стороне. Инвестиции оценивались боле чем в 1 млрд руб., но проект так и остался на уровне концепции. В Екатеринбурге не вписалось в программу несколько мостов.

А вот третья ВПП в Шереметьево стоимостью 55,7 млрд руб. была официальным объектом подготовки к ЧМ-2018 и стала чуть ли не единственным официально сорванным. В апреле факт того, что достроить ВПП не успевают, подтвердила Росавиация, но призвала не впадать в панику. Глава ведомства Александр Нерадько заверил: «Есть полная уверенность, что существующая пропускная возможность Шереметьево позволит все обеспечить». Между тем в последнее время проблемы в Шереметьево возникают все чаще, этой зимой плохая погода выливалась в массовые задержки рейсов.

В феврале представитель погранслужбы ФСБ Михаил Поштанов выражал сомнение в том, что будет вовремя сдан новый сегмент пассажирского терминала аэропорта Домодедово (Т2) — его строят с 2015 года и должны ввести до ЧМ-2018. Но в Домодедово заявляли, что введут Т2 в срок. «Ведомости» в начале месяца писали, что проблемы есть и с ВПП-2 в Домодедово: новая полоса готова на 80%, но у подрядчика СУ-1 нет средств на работу, а найти нового на такой высокой стадии готовности невозможно.

В Минтрансе признают, что «ввод ряда объектов Московского авиаузла будет осуществлен после чемпионата». Но уверяют, что аэропорты справятся с нагрузкой и показатели существующей пропускной способности столицы превышают индикаторы, установленные Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в отличие от Олимпиады-2014, где все инфраструктурные инвестиции были сфокусированы на Сочи, ЧМ-2018 за счет их распределения обеспечил относительно большую эффективность. По мнению аналитика, ни у аэропортовых, ни у дорожных объектов не будет проблем с дальнейшей востребованностью, в отличие, например, от стадионов.

Наталья Скорлыгина, Елизавета Кузнецова, Иван Буранов; региональные редакции «Ъ».

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