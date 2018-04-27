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05:28 (мск), источник: Известия

Джигарханяна переведут в одну из лучших московских клиник

Народный артист России Армен Джигарханян, доставленный ранее в больницу, пришел в себя после комы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, завтра деятель культуры будет переведен в одну из лучших московских клиник.

«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное», — сказал собеседник агентства, отметив, что диагноз актера не установлен.

Армен Джигарханян был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом вечером 26 апреля. Сообщалось, что народный артист находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже друг актера Артур Согомонян опроверг сообщения об инфаркте и коме. Он отметил, что Джигарханяна было предынфарктное состояние.

Это не первая госпитализация художественного руководителя Московского драматического театра за последнее время. В частности, в январе он был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз.

В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
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