Николай Валуев пришел в восторг от омского исторического парка

Политик посетовал, что во время визитов в города у него хватает времени лишь на рабочие встречи, а насладиться посещением различных местных культурных учреждений — не всегда.

Самой же мультимедийной выставкой депутат очень заинтересовался. Несмотря на то, что на экскурсию было выделено немного времени, Валуев то и дело отставал от экскурсовода и других посетителей, чтобы внимательно осмотреться и изучить экспозицию. Депутата можно было заметить читающим исторические данные в одиночестве, также он что-то фотографировал. Судя по всему, выставка вызвала у него огромный интерес. Во всяком случае, корреспонденту «СуперОмска» он с энтузиазмом заявил, что исторический парк ему очень понравился.