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06:40 (мск), источник: СуперОмск

Николай Валуев пришел в восторг от омского исторического парка

Вчера в Омск неожиданно прибыл Николай Валуев, чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

День у политика выдался насыщенным — он посетил академию МВД, следом принял участие в конференции, посвященной патриотизму. Мероприятие проходило в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», расположенном в «Континенте».

После конференции была запланирована экскурсия по историческому парку, которая ненадолго отложилась из-за большого числа людей, желающих сфотографироваться со знаменитым депутатом. В перерывах между съемкой Валуев активно интересовался развешанными фотографиями раскопок могильников, курганов и других объектов культурного наследия.

Политик посетовал, что во время визитов в города у него хватает времени лишь на рабочие встречи, а насладиться посещением различных местных культурных учреждений — не всегда.

Самой же мультимедийной выставкой депутат очень заинтересовался. Несмотря на то, что на экскурсию было выделено немного времени, Валуев то и дело отставал от экскурсовода и других посетителей, чтобы внимательно осмотреться и изучить экспозицию. Депутата можно было заметить читающим исторические данные в одиночестве, также он что-то фотографировал. Судя по всему, выставка вызвала у него огромный интерес. Во всяком случае, корреспонденту «СуперОмска» он с энтузиазмом заявил, что исторический парк ему очень понравился.

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