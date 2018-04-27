Николай Валуев пришел в восторг от омского исторического парка
Вчера в Омск неожиданно прибыл Николай Валуев, чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.
Вчера в Омск неожиданно прибыл Николай Валуев, чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.
День у политика выдался насыщенным — он посетил академию МВД, следом принял участие в конференции, посвященной патриотизму. Мероприятие проходило в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», расположенном в «Континенте».
После конференции была запланирована экскурсия по историческому парку, которая ненадолго отложилась
Политик посетовал, что во время визитов в города у него хватает времени лишь на рабочие встречи, а насладиться посещением различных местных культурных учреждений — не всегда.
Самой же мультимедийной выставкой депутат очень заинтересовался. Несмотря на то, что на экскурсию было выделено немного времени, Валуев то и дело отставал от экскурсовода и других посетителей, чтобы внимательно осмотреться и изучить экспозицию. Депутата можно было заметить читающим исторические данные в одиночестве, также он