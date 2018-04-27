«Если че, я Баха»: как звучат настоящие имена казахстанских артистов

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Лидо — Лидия Досалина

Одна из самых спортивных и стильных певиц Казахстана взяла себе творческий псевдоним, составленный из первых букв имени и фамилии.

Беркут — Айбек Джансеитов

Казахстанского певца, когда-то взявшего себе никнейм со значением хищной степной птицы, на самом деле зовут Айбек.

Читайте также Под визг фанатов: Димаш снова выступил на I am singer

Аиша — Виктория

Певица, танцовщица и примерная жена Беркута, так же как и супруг, выбрала для сцены звучный псевдоним — Аиша. На самом деле ее зовут Виктория. В ней много крови: русская, хакасская, узбекская.

Аша Матай — Акбота Аскарова

Аша — известная телеведущая, успевшая также проявить себя как актриса и певица. Она родилась в 1988 году на станции под названием Матай. Позднее, когда девушка решила покорять шоу-бизнес, малая родина повлияла на выбор сценического псевдонима.

Скриптонит — Адиль Жалелов

Известного под сценическим псевдонимом Скриптонит — казахстанского рэп-исполнителя и участника творческого объединения Gazgolder — на самом деле зовут Адиль, а фамилия, данная ему при рождении — Кулмагамбетов. В школьные годы Адиль сменил свою фамилию на фамилию деда — Жалелов.

Jah Khalib — Бахтияр Мамедов

Артиста, исполняющего лирические песни о любви, в жизни зовут Бахтияр. В одном из интервью Jah Khalib признался, что мало кто его зовет полным именем, в основном артиста называют Бахой. В музыкальном арсенале у артиста даже имеется трек — «Если че, я Баха».

Кентал — Талгат Кенжебулатов

Певец, композитор и автор текстов Талгат Кенжебулатов известен под сценическим псевдонимом Кентал. Свое вполне обычное казахское имя артист сменил на более звучное.

Айдар — Ерсинбек Байжанов

Артиста казахоязычного квартета «Жігіттер» на самом деле зовут Ерсинбек, но в начале своей творческой карьеры певец решил сменить имя.

Луина — Луиза Каринбаева

Настоящее имя певицы не сильно отличается от псевдонима — девушка всего лишь заменила букву «Н» на «З». Такой шаг помог артистке выделиться на фоне других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Адеми — Dinaya — Динара Каирова