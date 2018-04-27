«Если че, я Баха»: как звучат настоящие имена казахстанских артистов

Одна из самых спортивных и стильных певиц Казахстана взяла себе творческий псевдоним, составленный из первых букв имени и фамилии.
Беркут — Айбек Джансеитов
Казахстанского певца, когда-то взявшего себе никнейм со значением хищной степной птицы, на самом деле зовут Айбек.
Певица, танцовщица и примерная жена Беркута, так же как и супруг, выбрала для сцены звучный псевдоним — Аиша. На самом деле ее зовут Виктория. В ней много крови: русская, хакасская, узбекская.
Аша Матай — Акбота Аскарова
Аша — известная телеведущая, успевшая также проявить себя как актриса и певица. Она родилась в 1988 году на станции под названием Матай. Позднее, когда девушка решила покорять шоу-бизнес, малая родина повлияла на выбор сценического псевдонима.
Скриптонит — Адиль Жалелов
Известного под сценическим псевдонимом Скриптонит — казахстанского рэп-исполнителя и участника творческого объединения Gazgolder — на самом деле зовут Адиль, а фамилия, данная ему при рождении — Кулмагамбетов. В школьные годы Адиль сменил свою фамилию на фамилию деда — Жалелов.
Jah Khalib — Бахтияр Мамедов
Артиста, исполняющего лирические песни о любви, в жизни зовут Бахтияр. В одном из интервью Jah Khalib признался, что мало кто его зовет полным именем, в основном артиста называют Бахой. В музыкальном арсенале у артиста даже имеется трек — «Если че, я Баха».
Кентал — Талгат Кенжебулатов
Певец, композитор и автор текстов Талгат Кенжебулатов известен под сценическим псевдонимом Кентал. Свое вполне обычное казахское имя артист сменил на более звучное.
Айдар — Ерсинбек Байжанов
Артиста казахоязычного квартета «Жігіттер» на самом деле зовут Ерсинбек, но в начале своей творческой карьеры певец решил сменить имя.
Настоящее имя певицы не сильно отличается от псевдонима — девушка всего лишь заменила букву «Н» на «З». Такой шаг помог артистке выделиться на фоне других представителей отечественного шоу-бизнеса.
Адеми — Dinaya — Динара Каирова
Казахстанская певица, обладательница второго места в конкурсе «Новая волна-2015» и приза зрительских симпатий при рождении получила красивое имя Динара, однако артистка все же решилась взять по-настоящему красивый сценический псевдоним Адеми, что в переводе с казахского означает «красивая». Правда в начале 2018 года певица решила вновь сменить псевдоним. Теперь она выступает под именем Dinaya (Диная).