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06:35 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами в результате возможных атак на подключенные к интернету системы, не исключается также слежка за их владельцами, предупреждает всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

Источник: AP 2018

Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в связи с возможной угрозой компании уже выпускают предупреждения об уязвимостях, обнаруженных в таких устройствах и позволяющих хакерам вмешиваться в их работу.

По данным центра, в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ свидетельствует о резком обострении противоборства в киберсфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

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