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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина, которого неделю искал весь Миасс, нашелся в санатории

Он «взял отпуск» от семьи, не сказав родным ни слова.

48-летнего Ансара Давлеткиряева считали без вести пропавшим. 20 апреля он уехал на своей «Ладе» в неизвестном направлении, и больше его никто из родных не видел. Искали знакомые, искала милиция. Его фото показывали по телевизору и рассылали по соцсетям. Весь Миасс неделю на ушах стоял. А мужчина в это время отдыхал в санатории. Просто уехал, никому ничего не сказав. Об этом написали в соцсетях знакомые мужчины, поблагодарив всех за помощь в розыске.

Неужели родные не заметили, что он собрал какие-то вещи, зубную щетку хотя бы?

— Он из дома ничего не взял, чтобы не поняли, — ответила Лариса Давлеткиряева.

Мотивы такого поведения не называются. Однако, в Интернете активно обсуждают, мужской ли это поступок: «вот так свалить по-тихому»? В своих мнениях люди разделились на два лагеря.

— Жена — молодец какая! Радуется, что нашелся живой и здоровый. Я после такого однозначно бы овдовела! — написала Оксана Бритвина.

— Красава! Послал все и уехал! — прокомментировал Евгений Солдатенко.

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