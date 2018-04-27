Мужчина, которого неделю искал весь Миасс, нашелся в санатории
Он «взял отпуск» от семьи, не сказав родным ни слова.
Он «взял отпуск» от семьи, не сказав родным ни слова.
48-летнего Ансара Давлеткиряева считали без вести пропавшим. 20 апреля он уехал на своей «Ладе» в неизвестном направлении, и больше его никто из родных не видел. Искали знакомые, искала милиция. Его фото показывали по телевизору и рассылали по соцсетям. Весь Миасс неделю на ушах стоял. А мужчина в это время отдыхал в санатории. Просто уехал, никому ничего не сказав. Об этом написали в соцсетях знакомые мужчины, поблагодарив всех за помощь в розыске.
Неужели родные не заметили, что он собрал
— Он из дома ничего не взял, чтобы не поняли, — ответила Лариса Давлеткиряева.
Мотивы такого поведения не называются. Однако, в Интернете активно обсуждают, мужской ли это поступок: «вот так свалить по-тихому»? В своих мнениях люди разделились на два лагеря.
— Жена — молодец какая! Радуется, что нашелся живой и здоровый. Я после такого однозначно бы овдовела! — написала Оксана Бритвина.
— Красава! Послал все и уехал! — прокомментировал Евгений Солдатенко.